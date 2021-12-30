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تلميذ ايراني يصنع روبوت لاكتشاف الاحياء

وذكر بوروستا أن الروبوت الذي صنعه هذا التلميذ يستخدم أيضا في وحدات الإنتاج، خاصة في صناعة الأغذية.
رمز الخبر: ۶۱۸۲۲
تأريخ النشر: 30 December 2021

أعلن مدير التعليم والتربية في ساوجبلاغ بمحافظة البرز أن "شهريار بورزارع" أحد تلامذة هذه المدينة نجح في صنع إنسان آلي لاكتشاف الموجودات الحية.

وأشار صمد بورروستا إلى أن هذا التلميذ البالغ من العمر 10 سنوات قد استخدم معدات بسيطة لصنع هذا الروبوت الذي يتميز بالتعرف على الاحياء في المواقف الحرجة والمتازمة مثل الكوارث الطبيعية و الفيضانات والزلازل.

وقال يمكن نقل الروبوت إلى الأماكن التي لا تستطيع فيها العين رؤية الموجودات الحية وانه يعمل بدقة كبيرة ويصدر عنه ضوء يساعد فرق الإنقاذ على اكتشاف الكائن الحي عند الكوارث الطبيعية.

وذكر بوروستا أن الروبوت الذي صنعه هذا التلميذ يستخدم أيضا في وحدات الإنتاج، خاصة في صناعة الأغذية.

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