ايران ستلاحق قضائيا الامرين ومرتكبي جريمة اغتيال الشهيد سليماني

بيان الخارجية الايرانية هذا، جاء على اعتاب الذكرى السنوية الثانية لواقعة استشهاد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس ورفاقهما (في 3 كانون الثاني / يناير 2022).

نشرت وزارة الخارجية بيانا عبر صفحتها الخاصة في موقع تويتر اليوم الاربعاء، مؤكدة فيه ان "جريمة اغتيال الشهيد سليماني نُفذت بامر مباشر من رئيس الجمهورية الامريكي، وايران ستلاحق قضائيا الامرين ومرتكبي هذه الجريمة".

بيان الخارجية الايرانية هذا، جاء على اعتاب الذكرى السنوية الثانية لواقعة استشهاد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس ورفاقهما (في 3 كانون الثاني / يناير 2022).

واعتبر البيان، ان عملية الاغتيال التي جرت بامر مباشر من الرئيس الامريكي، شكل نموذجا واضحا لارهاب الدولة الممنهج، وان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستقوم بالملاحقة القضائية للامرين ومرتكبي هذه الجريمة.