بالصور: فصائل المقاومة تجري مناورات الركن الشديد

أنهت الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية عصر يوم الأربعاء، المناورات العسكرية المشتركة التي حملت عنوان "الركن الشديد2"، وقد شارك في المناورة 11 فصيلاً عسكرياً مسلحاً.

وأجرت الفصائل تدريبات بالذخيرة الحية، تضمنت محاكاة لعملية أسر جنود صهاينة، وقد أجرى المقاتلون تدريباً بوسائط الدروع والقذائف الصاروخية، إضافة إلى عمليات الإنزال خلف خطوط العدو.

وقال القيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام وعضو المجلس العسكري فيها، أيمن نوفل أن المقاومة وضعت في سلم أولوياتها قضية الأسرى، وأن المراكمة العسكرية التي تجري في القطاع، ليست لغزة وحدها، إنما للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته في كافة أماكن تواجده.

بدوره قال القائد العسكري لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي خالد منصور، إن توقيت المناورة يعكس استعداد فصائل المقاومة إلى كافة السيناريوهات.

وأضاف في حديثه لتسنيم: إن المناورات العسكرية هي جزء أصيل من العمل العسكري، وأن الفارق بين التدريب والمواجهة الحية هو تغيير زاوية إطلاق النار فحسب".