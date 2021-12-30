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القوة الصاروخية الإيرانية ضمن المستوى الأول في العالم..

العميد باكبور: أصبحنا أقوى من أي وقت مضى

ان العدو رأى وأدرك قوة الجمهورية الإسلامية وأدرجها في حساباته ويعلم أن نظام الجمهورية الإسلامية هو نظام قوي.
رمز الخبر: ۶۱۸۱۶
تأريخ النشر: 30 December 2021

اكد قائد القوات البرية في حرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور، ان الحرس الثوري والقوات المسلحة في البلاد اصبحت اليوم أقوى من أي وقت مضى وقال: القوة الصاروخية الإيرانية ضمن المستوى الأول للقوة الصاروخية في العالم ، واصبحنا اقوياء للغاية برا وبحرا وجوا .

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، ان العميد محمد باكبور قال في تصريح له يوم الاربعاء، ان العدو رأى وأدرك قوة الجمهورية الإسلامية وأدرجها في حساباته ويعلم أن نظام الجمهورية الإسلامية هو نظام قوي.

وثمن قائد القوات البرية في الحرس الثوري تواجد الفرقة 17 في عدة مهام في شمال غرب البلاد وتدمير مواقع الزمر المعادية لنظام الجمهورية الاسلامية في تلك المناطق، فضلا عن إرسال القوات إلى سوريا ومحاربة تنظيم داعش الارهابي واضاف: ان شهداء الدفاع المقدس والمدافعون عن العتبات المقدسة والمهام للفرقة الـ17 في المناطق الحدودية، لا يمكن أبدا نسيانها.

واضاف العميد باكبور : تم تقديم شهداء كثيرون في سبيل الثورة ، والآن رغم الأعمال العدائية القائمة يسود الهدوء في البلاد،وان الاستكبار العالمي وسائر الاعداء سيتراجعون عن عداءهم عندما نتراجع عن مبادئ الثورة ،وهذا لن يحدث أبدا.

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