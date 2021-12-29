فلسطين: عباس يلتقي وزير الحرب الصهيوني و"حماس" تستنكر

كشف مسؤول فلسطيني الليلة الماضية عن لقاء جمع بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزيرالحرب بني غانتس في منزل الأخير قرب "تل أبيب".

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة على حسابه في تويتر: "التقى السيد الرئيس محمود عباس بغانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية" وفق قوله.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا "الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين (في الضفة)، وتناول الاجتماع العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية".

من جانبها، استنكرت حركة "حماس" لقاء رئيس السلطة بوزير الحرب.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي إن اللقاء "مرفوض وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني"، معتبرًا أن تزامن اللقاء مع "هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية يُشكل طعنة للانتفاضة في الضفة".

وأضاف: "سلوك قيادة السلطة يعمق الانقسام الداخلي، ويشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تُطبع مع الاحتلال "الإسرائيلي"، ويُضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع".

المصدر:مراسل العهد