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أمير عبداللهيان: من المتصور التوصل لاتفاق حول المباحثات النووية قريبا

وشدد على أن الفريق المفاوض الايراني يخوض مفاوضات قوية مع مجموعة 4+1 وأن منسق الاتحاد الاوروبي للمفاوضات النووية "انريكي مورا" يواصل بذل جهوده التنسيقية.
رمز الخبر: ۶۱۸۱۳
تأريخ النشر: 29 December 2021

أكد وزير الخارجية الايراني، أن من المتصور التوصل لاتفاق حول المباحثات النووية في فيينا بالمستقبل القريب، اذا ما اقترنت الجدية والحسن النية لدى الاطراف المقابلة.

وأعتبر أمير عبداللهيان في تصريح على هامش مراسم تأبين السفير الايراني السابق باليمن اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 ( روسيا – الصين – بريطانيا – فرنسا + المانيا) تمضي بمسار جيد، وأن الاهمية تكمن بعمل الاطراف على نص موحد ومشترك.

وأوضح الوزير أن الوفد المفاوض الايراني يصب تركيزه على هذا النص المشترك فيما اطراف التفاوض الاخرى تركز عملها على المواضيع التي وضعناها في أقواس أي القضايا الخلافية.

وأشار الى أن الاستنتاجات النهائية تم التوصل اليها في جولتي التفاوض الماضيتين خلال عهد الحكومة الايرانية الجديدة، ونعكف حاليا على التوافق حول النقاط الخلافية التي تم وضعها في اقواس في النص المشترك.

وشدد على أن الفريق المفاوض الايراني يخوض مفاوضات قوية مع مجموعة 4+1 وأن منسق الاتحاد الاوروبي للمفاوضات النووية "انريكي مورا" يواصل بذل جهوده التنسيقية.

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