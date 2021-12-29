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السفير الإيراني في لندن: لا نعادي أي دولة تربطنا معها علاقات دبلوماسية

"إن الدول الثلاث التي ذكرتها لكم لديها قدرات بشرية مادية، ولديهم وجود إلكتروني كبير، ويمكنهم الانتشار على نطاق واسع".
رمز الخبر: ۶۱۸۱۲
تأريخ النشر: 29 December 2021

أكد سفير الجمهوية الاسلامية الإيرانية في لندن محسن بهاروند بان طهران لاتعادي أي دولة تربطها معها علاقات دبلوماسية، وذلك في معرض رده على مزاعم وزير الدولة البريطاني للأمن والحدود، داميان هيندز.

وكتب سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في لندن ، محسن بهاروند، على صفحته في تطبيق إنستغرام " لا نرحب بأي عداء تجاه أي دولة تربطنا بها علاقات دبلوماسية، وذلك ردًا على التصريحات التي لا أساس لها من الصحة التي ادلى وزير الخارجية البريطاني للأمن الداخلي والحدود، داميان هيندز، والتي وصف بها ايران بانها دولة معادية.

واضاف: الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مبادئ سياسة إيران الخارجية، وفي نفس الوقت لن نخشى من عداء أي دولة.

وتابع الدبلوماسي الايراني: سنصر على توفير الأمن وحماية المصالح الوطنية لبلدنا ، وسنلتزم بمبادئنا، إن مبدأ المعاملة بالمثل هو أيضًا أحد المبادئ المتعارفة والراسخة للعلاقات الدبلوماسية التي نأخذها بنظر الاعتبار.

وكان وزير الدولة البريطاني للأمن والحدود، داميان هيندز، قد وصف روسيا والصين وإيران ضمن "الدول المعادية"، مشيرا إلى مخاوف بشأن الأنشطة الإلكترونية وحملات التضليل المزعومة.

وقال هيندز لصحيفة التلغراف، يوم الأحد: "إن الدول الثلاث التي ذكرتها لكم لديها قدرات بشرية مادية، ولديهم وجود إلكتروني كبير، ويمكنهم الانتشار على نطاق واسع".

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