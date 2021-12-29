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تجارة ايران الخارجية تتخطى مستوى 72 مليار دولار

وتوقع أن يبلغ الحجم التجاري مستوى 98 مليار دولار مع نهاية السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار 2022، على وقع الوتيرة التجارية القائمة.
رمز الخبر: ۶۱۸۱۰
تأريخ النشر: 29 December 2021

أكد رئيس مصلحة الجمارك الايرانية بالوكالة، أن حجم التجارة الخارجية للبلاد، تخطى مستوى 72 مليار دولار في الشهور التسعة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 ديسمبر/كانون الاول 2021.

وأوضح " علي رضا مقدسي" في بيان يوم الثلاثاء، أنه الحجم التجاري بلغ 122.5 مليون طن بقيمة 72.1 مليار دولار مع كافة الدول في الشهور التسعة الاولى المذكورة، بنمو كمي  11 بالمئة وسعري 38 بالمئة عن الفترة المناظرة 2020.

وتوقع أن يبلغ الحجم التجاري مستوى 98 مليار دولار مع نهاية السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار 2022، على وقع الوتيرة التجارية القائمة.

ولفت الى أن الصادرات الايرانية خلال هذه الفترة بلغت 92.3 مليون طن بقيمة 35.1 مليار دولار بنمو كمي 8 بالمئة وسعري 40 بالمئة على اساس سنوي.

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