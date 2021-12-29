رئيسي يؤكد ضرورة ضبط حركة المرور عبر الحدود وتفعيل المزيد من مراكز التطعيم

وقال رئيسي، يجب على الجهات المسؤولة أن تحاول ضبط حركة المرور عبر الحدود وتكثيف الإجراءات الوقائية تفادياً لأضرار محتملة.

اكد الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، اليوم السبت، ضرورة تفعيل المزيد من مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا.

وتوجه رئيسي بالشكر، خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا، الى المواطنين للاقبال على تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وقال: يؤكد الخبراء الطبيين اليوم ان تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا أمر فعال في حماية المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا.

وقال رئيسي، يجب على الجهات المسؤولة أن تحاول ضبط حركة المرور عبر الحدود وتكثيف الإجراءات الوقائية تفادياً لأضرار محتملة.

ولفت رئيسي الى ضرورة المتابعة الجادة لتفعيل مراكز التطعيم في الاماكن الضرورية حتى لا يواجه المواطنون اي مشكلة عند المراجعة من أجل التطعيم.