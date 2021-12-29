بدء الاعمال التنفيذية للربط السككي بين شلمجة والبصرة

وصرح بان هذا المشروع من شانه ان يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة للبلاد.

اعلن مساعد وزير الطرق واعمار المدن الايراني ميعاد صالحي عن بدء الاعمال التنفيذية لمشروع الربط السككي بين شلمجة الايرانية والبصرة العراقية بعد توقف دام 20 عاما على اساس خارطة الطريق للتفاهم الحاصل بين مسؤولي البلدين.

وقال صالحي الذي يزور العراق حاليا في تصريح له الثلاثاء بعد توقيع اتفاقية انشاء خط سكك الحديد "شلمجة-البصرة": ان انشاء الخط السككي بين شلمجة والبصرة هو في الواقع اكمال للممر الكبير من الشرق الى الغرب الذي فيه انقطاع في الوقت الحاضر.

واضاف المدير التنفيذي لمؤسسة سكك الحديد: ان هدفنا هو ارساء ممرات ترانزيتية وان نغطي النقص اينما كان موجودا وفي هذا السياق وقعنا خارطة طريق عملانية في العراق حول هذا المشروع يتناول ازالة العقبات.

واوضح بان طول هذا الخط يبلغ اقل من 40 كم واضاف: كانت هنالك الكثير من العقبات امام انشاء هذا الخط وقد سعينا في خارجة الطرريق لحل بصورة عملانية من ضمنها انشاء جسر على نخر في الطريق يستغرق بناؤه نحو عام ونصف العام فضلا عن القيام بعمليات ازالة الالغام لمسافة 15 الى 20 كم من الطريق وهو امر يستغرق بعض الوقت.

وصرح بان هذا المشروع من شانه ان يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة للبلاد.