النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۵۸مشاهدات
‍ پ

بدء الاعمال التنفيذية للربط السككي بين شلمجة والبصرة

وصرح بان هذا المشروع من شانه ان يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة للبلاد.
رمز الخبر: ۶۱۸۰۶
تأريخ النشر: 29 December 2021

اعلن مساعد وزير الطرق واعمار المدن الايراني ميعاد صالحي عن بدء الاعمال التنفيذية لمشروع الربط السككي بين شلمجة الايرانية والبصرة العراقية بعد توقف دام 20 عاما على اساس خارطة الطريق للتفاهم الحاصل بين مسؤولي البلدين.

وقال صالحي الذي يزور العراق حاليا في تصريح له الثلاثاء بعد توقيع اتفاقية انشاء خط سكك الحديد "شلمجة-البصرة": ان انشاء الخط السككي بين شلمجة والبصرة هو في الواقع اكمال للممر الكبير من الشرق الى الغرب الذي فيه انقطاع في الوقت الحاضر.

واضاف المدير التنفيذي لمؤسسة سكك الحديد: ان هدفنا هو ارساء ممرات ترانزيتية وان نغطي النقص اينما كان موجودا وفي هذا السياق وقعنا خارطة طريق عملانية في العراق حول هذا المشروع يتناول ازالة العقبات.

واوضح بان طول هذا الخط يبلغ اقل من 40 كم واضاف: كانت هنالك الكثير من العقبات امام انشاء هذا الخط وقد سعينا في خارجة الطرريق لحل بصورة عملانية من ضمنها انشاء جسر على نخر في الطريق يستغرق بناؤه نحو عام ونصف العام فضلا عن القيام بعمليات ازالة الالغام لمسافة 15 الى 20 كم من الطريق وهو امر يستغرق بعض الوقت.

وصرح بان هذا المشروع من شانه ان يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة للبلاد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ایران تنجح في إنتاج الأدوية المشعة دون الاعتماد على الغرب
أمير عبداللهيان: من المتصور التوصل لاتفاق حول المباحثات النووية قريبا
فلسطين: عباس يلتقي وزير الحرب الصهيوني و"حماس" تستنكر
السفير الإيراني في لندن: لا نعادي أي دولة تربطنا معها علاقات دبلوماسية
الكرملين: روسيا وإيران تستعدان لاتصالات على أعلى المستويات
تجارة ايران الخارجية تتخطى مستوى 72 مليار دولار
البخيتي: الحرب على اليمن دخلت مرحلتها الأخيرة
رئيسي يؤكد ضرورة ضبط حركة المرور عبر الحدود وتفعيل المزيد من مراكز التطعيم
نجاح واكيم: السعودية تحاول جر لبنان إلى فتنة داخلية وحرب أهلية لضرب المقاومة
بدء الاعمال التنفيذية للربط السككي بين شلمجة والبصرة
بالصورة: إقامة أكثر من 400 فعالية بالعراق في ذكرى اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس
نمو الانتاج لدى كبريات الشركات الايرانية المصنعة للسيارات
امين مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية يلتقي وزير الشؤون الدينية في باكستان
نتابع ملاحقة الهجمات السيبرانية ضد البنى التحتية للبلاد في المحافل الدولية
عوائد البلاد من العملة الصعبة ستكون افضل في العام القادم
بدء الاعمال التنفيذية للربط السككي بين شلمجة والبصرة
سوريا تكشف موعد الانتهاء من تأهيل خط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان
فلسطين: عباس يلتقي وزير الحرب الصهيوني و"حماس" تستنكر
مسؤول ايراني: ممثلو الاقليات الدينية يجتمعون بآية الله رئيسي
مشروع لبناء 1000 صالة سينما جديدة في ايران
هنية: المقاومة لن تتخلى عن مسؤوليتها الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال
كتائب حزب الله : ائتلاف الشر الصهيو- أمريكي السعودي وقف وراء مصادرة حقوق العراقيين
الكيان الاسرائيلي أقرب للإنهيار من أي وقت مضى
هل يقترب سلوك السعودية من الدولة المارقة بنص القانون؟
خطيب زادة: اغتيال الشهيد سليماني مثال لارهاب الدولة
بعد توقف 10 أعوام.. خط الشحن السككي "باكستان-ايران-تركيا" يستأنف نشاطه
وزير الصناعة: حجم الصادرات غير النفطية یتجاوز الـ 40 مليار دولار
اسلامي: السير على درب الشهداء في القطاع النووي مستمر في البلاد
ردود الأفعال العراقية على قرار المحكمة الاتحادية
الحكومة تركز على التعاون مع الجوار والدبلوماسية الاقتصادية