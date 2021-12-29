النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۰مشاهدات
‍ پ

بالصورة: إقامة أكثر من 400 فعالية بالعراق في ذكرى اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس

رمز الخبر: ۶۱۸۰۵
تأريخ النشر: 29 December 2021

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، إقامة أكثر من 400 فعالية في أرجاء العراق بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد قوة "القدس" في الحرس الثوري الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس.

وكان سليماني والمهندس قد استشهادا اثر عملية اغتيال غادرة تعرضا لها في ضربة جوية شنتها طائرات أميركية قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني/ يناير 2020.

وقال مدير مديرية الاعلام العامة في هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي في بيان ، إن "برنامج الفعاليات الرسمية سيبدأ يوم غد الأربعاء بفعالية تنطلق من نصب الشهيد في بغداد باتجاه ساحة التحرير لاستذكار شهداء القائم، فيما ستكون الفعالية السنوية الثانية يوم 1 / 1 في الساعة الواحدة ظهرا بعنوان الرد المليوني في منطقة الجادرية والكرادة للتنديد بجريمة المطار".

واضاف العقابي، ان "الفعالية الثالثة تتمثل بوقفة في مطار بغداد يوم 2 / 1 الساعة الثامنة ليلا، تليها فعالية رابعة بين الحرمين في كربلاء المقدسة يوم 4 / 1 / في الساعة الثانية ظهرا".

وتابع، ان "يوم 5 / 1 وهو يوم السيادة الذي أقر فيه البرلمان خروج القوات الامريكية وهو حفل رسمي في الساعة العاشرة صباحا على مسرح المنصور بنصب الجندي المجهول داخل المنطقة الخضراء"، مبينا ان "يوم 7 / 1 ستكون زيارة روضة الشهداء لا سيما روضة الشهيد القائد ابو مهدي المهندس وفعاليات اخرى في النجف الاشرف".

واشار العقابي الى ان "المهرجان التأبيني العام الشعبي سيكون في مقر مديرية الاعلام بحضور شعراء وفنانين، اضافة الى انطلاق فعاليات المحافظات من يوم 8 / 1 وتستمر طيلة شهر كانون الثاني".

وكشف العقابي عن "تسجيل اكثر من 400 فعالية من مختلف مناطق العراق تقدمت بها مؤسسات رسمية وغير رسمية ومواكب حسينية وجامعات لإحياء مهرجانات طوعية"، لافتا الى ان "هذه المهرجانات والفعاليات يقوم بها محبو الشهيدين المهندس وسليماني وتعبر عن رفضهم لجريمة المطار النكراء"

واوضح، "اننا نسهم بتنظيمها والاسهام فيها ولكن تبقى الجهود الكبيرة للقائمين على هذه الفعاليات، اضافة الى انعقاد مؤتمر دولي حول الجريمة في شهر شباط القادم".

ودعا العقابي، مجلس الوزراء، الى "اعتبار 3 / 1 عطلة رسمية وفاء للشهداء ودورهم في القضاء على الارهاب العالمي الذي استهدف العراق وهدد دول المنطقة".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ایران تنجح في إنتاج الأدوية المشعة دون الاعتماد على الغرب
أمير عبداللهيان: من المتصور التوصل لاتفاق حول المباحثات النووية قريبا
فلسطين: عباس يلتقي وزير الحرب الصهيوني و"حماس" تستنكر
السفير الإيراني في لندن: لا نعادي أي دولة تربطنا معها علاقات دبلوماسية
الكرملين: روسيا وإيران تستعدان لاتصالات على أعلى المستويات
تجارة ايران الخارجية تتخطى مستوى 72 مليار دولار
البخيتي: الحرب على اليمن دخلت مرحلتها الأخيرة
رئيسي يؤكد ضرورة ضبط حركة المرور عبر الحدود وتفعيل المزيد من مراكز التطعيم
نجاح واكيم: السعودية تحاول جر لبنان إلى فتنة داخلية وحرب أهلية لضرب المقاومة
بدء الاعمال التنفيذية للربط السككي بين شلمجة والبصرة
بالصورة: إقامة أكثر من 400 فعالية بالعراق في ذكرى اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس
نمو الانتاج لدى كبريات الشركات الايرانية المصنعة للسيارات
امين مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية يلتقي وزير الشؤون الدينية في باكستان
نتابع ملاحقة الهجمات السيبرانية ضد البنى التحتية للبلاد في المحافل الدولية
عوائد البلاد من العملة الصعبة ستكون افضل في العام القادم
بدء الاعمال التنفيذية للربط السككي بين شلمجة والبصرة
سوريا تكشف موعد الانتهاء من تأهيل خط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان
فلسطين: عباس يلتقي وزير الحرب الصهيوني و"حماس" تستنكر
مسؤول ايراني: ممثلو الاقليات الدينية يجتمعون بآية الله رئيسي
مشروع لبناء 1000 صالة سينما جديدة في ايران
هنية: المقاومة لن تتخلى عن مسؤوليتها الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال
كتائب حزب الله : ائتلاف الشر الصهيو- أمريكي السعودي وقف وراء مصادرة حقوق العراقيين
الكيان الاسرائيلي أقرب للإنهيار من أي وقت مضى
هل يقترب سلوك السعودية من الدولة المارقة بنص القانون؟
خطيب زادة: اغتيال الشهيد سليماني مثال لارهاب الدولة
بعد توقف 10 أعوام.. خط الشحن السككي "باكستان-ايران-تركيا" يستأنف نشاطه
وزير الصناعة: حجم الصادرات غير النفطية یتجاوز الـ 40 مليار دولار
اسلامي: السير على درب الشهداء في القطاع النووي مستمر في البلاد
ردود الأفعال العراقية على قرار المحكمة الاتحادية
الحكومة تركز على التعاون مع الجوار والدبلوماسية الاقتصادية