نمو الانتاج لدى كبريات الشركات الايرانية المصنعة للسيارات

وبذلك فقد سجّل حجم الانتاج المحلي للسيارات عند الشركات الثلاث، نموا بواقع 2.37 مقارنة بالعام الماضي.

تفيد التقارير الاحصائية الرسمية المتعلقة بصناعة السيارات المحلية في ايران، ان حجم انتاج شركات "سايبا" و"بارس خودرو" و"ايران خودرو"، باعتبارها كبيرات الشركات المصنعة للسيارات في البلاد، بلغ 669 الفا و320 سيارة خلال العام الحالي (الايراني – ينتهي في 20 اذار / مارس 2022).

وبذلك فقد سجّل حجم الانتاج المحلي للسيارات عند الشركات الثلاث، نموا بواقع 2.37 مقارنة بالعام الماضي.

وفي سياق متصل، وضعت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية، خطة تنموية لانتاج مليون و200 الف سيارة صالون ونقل خفيفة بنهاية العام (الايراني) الحالي؛ اي تحقيق نمو بواقع 21.9 مقارنة بالعام السابق.