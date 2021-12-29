النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

نتابع ملاحقة الهجمات السيبرانية ضد البنى التحتية للبلاد في المحافل الدولية

الى ذلك، اكد "العميد جلالي"، ان الهدف الرئيس لمنظمة الدفاع المدني في ايران هو رصد واحتواء التهديدات وتقليص المخاطر ومعالجة الثغرات في مواجهة التهديدات الخارجية.
رمز الخبر: ۶۱۸۰۲
تأريخ النشر: 29 December 2021

قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" : نحن ماضون في ملاحقة الهجمات السيبرانية التي استهدفت البنى التحتية للبلاد، في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال اللقاء يوم الثلاثاء بين "امير عبداللهيان" ورئيس منظمة الدفاع المدني "العميد غلام رضا جلالي".

واستعرض الجانبان القضايا المختلفة، بما في ذلك التعاون بين وزارة الخارجية ومنظمة الدفاع المدني الوطنية، وايضا العلاقات بين ايران ودول الجوار وايجاد ارضيات للتعاون في المجالات العلمية وبروتوكولات الدفاع المدني.

واشار أمير عبد اللهيان، الى القدرات والإمكانيات العلمية لايران واحتياجات الدول الأخرى ودول الجيران في مجالات الدفاع المدني؛ مؤكدا على جاهزية الخارجية في توظيف جميع الأدوات القانونية والسياسية المتاحة من أجل تطوير وتحديث هذه المعرفة الوطنية.

الى ذلك، اكد "العميد جلالي"، ان الهدف الرئيس لمنظمة الدفاع المدني في ايران هو رصد واحتواء التهديدات وتقليص المخاطر ومعالجة الثغرات في مواجهة التهديدات الخارجية.

ونوه رئيس الدفاع المدني خلال اللقاء مع وزير الخارجية اليوم، ان الاعداء وضعوا نصب مخططاتهم استهداف البنى التحتية للبلاد؛ مؤكدا على ضرورة الدفاع الجماعي وتظافر الجهود الوطنية لصد هذه التهديدات.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ایران تنجح في إنتاج الأدوية المشعة دون الاعتماد على الغرب
أمير عبداللهيان: من المتصور التوصل لاتفاق حول المباحثات النووية قريبا
فلسطين: عباس يلتقي وزير الحرب الصهيوني و"حماس" تستنكر
السفير الإيراني في لندن: لا نعادي أي دولة تربطنا معها علاقات دبلوماسية
الكرملين: روسيا وإيران تستعدان لاتصالات على أعلى المستويات
تجارة ايران الخارجية تتخطى مستوى 72 مليار دولار
البخيتي: الحرب على اليمن دخلت مرحلتها الأخيرة
رئيسي يؤكد ضرورة ضبط حركة المرور عبر الحدود وتفعيل المزيد من مراكز التطعيم
نجاح واكيم: السعودية تحاول جر لبنان إلى فتنة داخلية وحرب أهلية لضرب المقاومة
بدء الاعمال التنفيذية للربط السككي بين شلمجة والبصرة
بالصورة: إقامة أكثر من 400 فعالية بالعراق في ذكرى اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس
نمو الانتاج لدى كبريات الشركات الايرانية المصنعة للسيارات
امين مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية يلتقي وزير الشؤون الدينية في باكستان
نتابع ملاحقة الهجمات السيبرانية ضد البنى التحتية للبلاد في المحافل الدولية
عوائد البلاد من العملة الصعبة ستكون افضل في العام القادم
بدء الاعمال التنفيذية للربط السككي بين شلمجة والبصرة
سوريا تكشف موعد الانتهاء من تأهيل خط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان
فلسطين: عباس يلتقي وزير الحرب الصهيوني و"حماس" تستنكر
مسؤول ايراني: ممثلو الاقليات الدينية يجتمعون بآية الله رئيسي
مشروع لبناء 1000 صالة سينما جديدة في ايران
هنية: المقاومة لن تتخلى عن مسؤوليتها الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال
كتائب حزب الله : ائتلاف الشر الصهيو- أمريكي السعودي وقف وراء مصادرة حقوق العراقيين
الكيان الاسرائيلي أقرب للإنهيار من أي وقت مضى
هل يقترب سلوك السعودية من الدولة المارقة بنص القانون؟
خطيب زادة: اغتيال الشهيد سليماني مثال لارهاب الدولة
بعد توقف 10 أعوام.. خط الشحن السككي "باكستان-ايران-تركيا" يستأنف نشاطه
وزير الصناعة: حجم الصادرات غير النفطية یتجاوز الـ 40 مليار دولار
اسلامي: السير على درب الشهداء في القطاع النووي مستمر في البلاد
ردود الأفعال العراقية على قرار المحكمة الاتحادية
الحكومة تركز على التعاون مع الجوار والدبلوماسية الاقتصادية