نتابع ملاحقة الهجمات السيبرانية ضد البنى التحتية للبلاد في المحافل الدولية

الى ذلك، اكد "العميد جلالي"، ان الهدف الرئيس لمنظمة الدفاع المدني في ايران هو رصد واحتواء التهديدات وتقليص المخاطر ومعالجة الثغرات في مواجهة التهديدات الخارجية.

قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" : نحن ماضون في ملاحقة الهجمات السيبرانية التي استهدفت البنى التحتية للبلاد، في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال اللقاء يوم الثلاثاء بين "امير عبداللهيان" ورئيس منظمة الدفاع المدني "العميد غلام رضا جلالي".

واستعرض الجانبان القضايا المختلفة، بما في ذلك التعاون بين وزارة الخارجية ومنظمة الدفاع المدني الوطنية، وايضا العلاقات بين ايران ودول الجوار وايجاد ارضيات للتعاون في المجالات العلمية وبروتوكولات الدفاع المدني.

واشار أمير عبد اللهيان، الى القدرات والإمكانيات العلمية لايران واحتياجات الدول الأخرى ودول الجيران في مجالات الدفاع المدني؛ مؤكدا على جاهزية الخارجية في توظيف جميع الأدوات القانونية والسياسية المتاحة من أجل تطوير وتحديث هذه المعرفة الوطنية.

الى ذلك، اكد "العميد جلالي"، ان الهدف الرئيس لمنظمة الدفاع المدني في ايران هو رصد واحتواء التهديدات وتقليص المخاطر ومعالجة الثغرات في مواجهة التهديدات الخارجية.

ونوه رئيس الدفاع المدني خلال اللقاء مع وزير الخارجية اليوم، ان الاعداء وضعوا نصب مخططاتهم استهداف البنى التحتية للبلاد؛ مؤكدا على ضرورة الدفاع الجماعي وتظافر الجهود الوطنية لصد هذه التهديدات.