النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۴مشاهدات
‍ پ
محافظ البنك المركزي:

عوائد البلاد من العملة الصعبة ستكون افضل في العام القادم

نتوقع ان تكون اوضاع عوائد العملة الصعبة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي في العام القادم افضل من العام الجاري.
رمز الخبر: ۶۱۸۰۱
تأريخ النشر: 29 December 2021

توقع محافظ البنك المركزي الايراني علي صالح آبادي بان تكون عوائد البلاد من العملة الصعبة في العام القادم افضل من العام الجاري.

وقال صالح آبادي في تصريح صحفي الاحد على هامش اجتماع لتبادل الآراء مع اعضاء غرفة التجارة الايرانية: هنالك انضباط جيد في موازنة العام القادم (العام الايراني الجديد يبدا في 21 اذار/مارس) ولنا آفاق جيدة في مجال الصادرات النفطية وغير النفطية.

واضاف: نتوقع ان تكون اوضاع عوائد العملة الصعبة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي في العام القادم افضل من العام الجاري.

وقال صالح آبادي: انه تم اتخاذ الخطط اللازمة بنظر الاعتبار على افتراض استمرار الظروف الحالية ولو تم الغاء اجراءات الحظر فان الظروف ستصبح افضل بكثير.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ایران تنجح في إنتاج الأدوية المشعة دون الاعتماد على الغرب
أمير عبداللهيان: من المتصور التوصل لاتفاق حول المباحثات النووية قريبا
فلسطين: عباس يلتقي وزير الحرب الصهيوني و"حماس" تستنكر
السفير الإيراني في لندن: لا نعادي أي دولة تربطنا معها علاقات دبلوماسية
الكرملين: روسيا وإيران تستعدان لاتصالات على أعلى المستويات
تجارة ايران الخارجية تتخطى مستوى 72 مليار دولار
البخيتي: الحرب على اليمن دخلت مرحلتها الأخيرة
رئيسي يؤكد ضرورة ضبط حركة المرور عبر الحدود وتفعيل المزيد من مراكز التطعيم
نجاح واكيم: السعودية تحاول جر لبنان إلى فتنة داخلية وحرب أهلية لضرب المقاومة
بدء الاعمال التنفيذية للربط السككي بين شلمجة والبصرة
بالصورة: إقامة أكثر من 400 فعالية بالعراق في ذكرى اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس
نمو الانتاج لدى كبريات الشركات الايرانية المصنعة للسيارات
امين مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية يلتقي وزير الشؤون الدينية في باكستان
نتابع ملاحقة الهجمات السيبرانية ضد البنى التحتية للبلاد في المحافل الدولية
عوائد البلاد من العملة الصعبة ستكون افضل في العام القادم
بدء الاعمال التنفيذية للربط السككي بين شلمجة والبصرة
سوريا تكشف موعد الانتهاء من تأهيل خط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان
فلسطين: عباس يلتقي وزير الحرب الصهيوني و"حماس" تستنكر
مسؤول ايراني: ممثلو الاقليات الدينية يجتمعون بآية الله رئيسي
مشروع لبناء 1000 صالة سينما جديدة في ايران
هنية: المقاومة لن تتخلى عن مسؤوليتها الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال
كتائب حزب الله : ائتلاف الشر الصهيو- أمريكي السعودي وقف وراء مصادرة حقوق العراقيين
الكيان الاسرائيلي أقرب للإنهيار من أي وقت مضى
هل يقترب سلوك السعودية من الدولة المارقة بنص القانون؟
خطيب زادة: اغتيال الشهيد سليماني مثال لارهاب الدولة
بعد توقف 10 أعوام.. خط الشحن السككي "باكستان-ايران-تركيا" يستأنف نشاطه
وزير الصناعة: حجم الصادرات غير النفطية یتجاوز الـ 40 مليار دولار
اسلامي: السير على درب الشهداء في القطاع النووي مستمر في البلاد
ردود الأفعال العراقية على قرار المحكمة الاتحادية
الحكومة تركز على التعاون مع الجوار والدبلوماسية الاقتصادية