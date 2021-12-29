عوائد البلاد من العملة الصعبة ستكون افضل في العام القادم

نتوقع ان تكون اوضاع عوائد العملة الصعبة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي في العام القادم افضل من العام الجاري.

توقع محافظ البنك المركزي الايراني علي صالح آبادي بان تكون عوائد البلاد من العملة الصعبة في العام القادم افضل من العام الجاري.

وقال صالح آبادي في تصريح صحفي الاحد على هامش اجتماع لتبادل الآراء مع اعضاء غرفة التجارة الايرانية: هنالك انضباط جيد في موازنة العام القادم (العام الايراني الجديد يبدا في 21 اذار/مارس) ولنا آفاق جيدة في مجال الصادرات النفطية وغير النفطية.

واضاف: نتوقع ان تكون اوضاع عوائد العملة الصعبة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي في العام القادم افضل من العام الجاري.

وقال صالح آبادي: انه تم اتخاذ الخطط اللازمة بنظر الاعتبار على افتراض استمرار الظروف الحالية ولو تم الغاء اجراءات الحظر فان الظروف ستصبح افضل بكثير.