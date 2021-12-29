خلاصة تحليلات: انقلاب تشيلي على اميركا

بفوز المرشّح اليساري غابريال بوريك في الانتخابات الرئاسيّة التشيلية تستمر سلسلة الخروقات التي تحققها القوى اليسارية والاشتراكية والشعبية في أميركا اللاتينية على الرغم من كل الجهود الأمريكية والغربية لمحاصرة القوى التحررية في المنطقة التي طالما اعتبرتها حديقتها الخلفية.

الرئيس غابرييل بوريك، صرّح مرارًا أنه مناهض لإسرائيل، وقد سعت الولايات المتحدة بكل ما تملك من نفوذ، لدعم منافسه في الانتخابات إلا أن بوريك انتصر عليه بفارق ساحق.

رئيس تشيلي الجديد ينتقد إسرائيل بشدة

كنعان ليبيهشيز – TIMES OF ISRAEL

تركت الانتخابات العديد من اليهود التشيليين يشعرون بعدم الارتياح لأنهم اضطروا للاختيار بين بوريك، الذي شجع اليهود التشيليين على الضغط من أجل الحصول على تنازلات إقليمية إسرائيلية، وكاست، الذي من المحتمل أن يكون والده نازيًا والذي دافع عن إرث أوغستو بينوشيه، رئيس الديكتاتورية العسكرية في تشيلي التي قتلت الآلاف من المنشقين في السبعينيات.

انتقاد بوريك لإسرائيل طويل الأمد. بصفته نائبًا، أيد مشروع قانون يقترح مقاطعة البضائع الإسرائيلية من الجولان ومستوطنات الضفة الغربية ومناطق القدس التي خضعت للسيطرة الإسرائيلية عام 1967.

وخلال الحملة، أعرب العديد من أفراد المجتمع عن قلقهم بشأن ذلك، إلى جانب ما قالوا إنه نمط لمطالبة اليهود المحليين بإدانة السياسة الإسرائيلية.

"نحن بالطبع على استعداد لقبول النقد المعقول لإسرائيل، لكن ما نسمعه من بوريك هو أن إسرائيل دولة"إبادة جماعية "و"

قاتلة "، قال غابرييل زالياسنيك، عضو بارز في الجالية اليهودية في تشيلي، لصحيفة هآرتس اليومية الإسرائيلية الأخيرة أسبوع. ومما زاد الطين بلة، أنه يلوم جاليتنا اليهودية على أفعال إسرائيل.

تعهد غابرييل بوريك من جيل الألفية اليساري بإعادة تشكيل تشيلي بعد فوز تاريخي

By Euronews with AP

انتخب جيل الألفية اليساري الذي صعد إلى الصدارة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة رئيسًا لشيلي المقبل يوم الأحد بعد حملة مؤلمة ضد مقلد السوق الحرة يشبه دونالد ترامب.

Fحصوله على 56٪ من الأصوات، هزم غابرييل بوريك بسهولة بأكثر من 10 نقاط ، النائب خوسيه أنطونيو كاست ، الذي حاول دون جدوى تخويف الناخبين من أن خصمه عديم الخبرة سيصبح دمية في يد حلفائه في الحزب الشيوعي التشيلي ويقلب الرقم القياسي المتبجح للبلاد باعتباره لاتينيًا. الاقتصاد الأمريكي الأكثر استقرارًا وتقدماً.

رأي: فوز غابرييل بوريتش فرصة عظيمة لليسار التشيلي

DW

لدى يسار بوريك وتشيلي الآن فرصة لإثبات أن النيوليبرالية، التي تستثني الكثيرين ممن لا يستطيعون المواكبة، ليست الطريق الوحيد للتقدم. لدى القائد الجديد فرصة لإثبات أنه حتى في أمريكا اللاتينية، من الممكن الحد من عدم المساواة الاجتماعية الهائلة دون تدمير الاقتصاد في هذه العملية. وأيضًا لدحض أولئك الذين يرفضون الدعوات إلى العدالة الاجتماعية باعتبارها خطابًا يساريًا متطرفًا.



من وحي الانتخابات الرئاسية في تشيلي

معن بشور - الأخبار

فوز اليساري الشاب غابريال بوريك في الانتخابات الرئاسية في التشيلي جاء ليتوج سلسلة انتصارات يحققها اليسار في العديد من بلدان أميركا اللاتينية بانتظار الفوز المرتقب للولا دا سيلفا في البرازيل كبرى دول أميركا اللاتينية وإحدى ركائز مجموعة «بريكس»، مما سيوجه ضربة قاسية للإدارة الأميركية في القارة التي كانت تعتبرها الحديقة الخلفية لها، فيما يترنح نفوذها في أماكن عدة من العالم.

إن فوز بوريك في التشيلي هو فوز كبير لليسار والشباب معاً، وهزيمة لسياسات الارتهان لوصفات الصناديق الدولية التي لم تعتمدها حكومة إلا وقادت بلادها إلى الفقر والعوز وصولاً إلى الفتن والحروب.

لكن فوز اليسار في تشيلي هو أيضاً انتصار لدماء الرئيس المغدور الشهيد سلفادور أليندي الذي أعدّت له الاستخبارات الأميركية، بالتعاون مع طغمة من جنرالات اليمين، انقلاباً عام 1973، لتشهد بعده تشيلي حكماً عسكرياً دموياً تحت رعاية «الديموقراطية» الأميركية.

رئيس شيلي الجديد مؤيد للفلسطينيين

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أحد مواقف بوريك هو دعمه للقضية الفلسطينية وانتقاده الصريح لإسرائيل، وعلى الأخص إلقاء ثقله وراء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).

بصفته نائبًا، أيد بوريك في السابق مشروع قانون في الكونغرس الوطني التشيلي يدعو إلى مقاطعة البضائع والخدمات والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في القدس الغربية والشرقية المحتلة ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

خلال حملته الانتخابية، وصف بوريك إسرائيل أيضًا بأنها "دولة قاتلة" في اجتماع مع الجالية اليهودية في البلاد. قال غابرييل كولودرو، رئيس الجالية اليهودية في تشيلي، لـ Israel Hayom: "لقد صوت بوريك لصالح كل مشروع قانون ضد إسرائيل، ووصف إسرائيل بأنها دولة قاتلة على شاشات التلفزيون العام، ويدعم باستمرار مقاطعة إسرائيل". وأضاف كولودرو: "سيحكم عليه من خلال أفعاله، وليس تصريحاته".