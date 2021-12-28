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تنسيقية المقاومة العراقية تتوعد القوات الامريكية

توعدت "تنسيقية المقاومة في العراق"، اليوم الثلاثاء، بإجبار القوات الأمريكية على الخروج من العراق "صاغرة مدحورة".
رمز الخبر: ۶۱۷۹۷
تأريخ النشر: 28 December 2021

وقالت التنسيقية في بيان، إنه "يوما بعد آخر تتأكد لنا عدم جدية القوات الأمريكية المحتلة في تنفيذ قرار البرلمان، ومطالب الشعب العراقي القاضي بخروجهم من عراقنا الأبي، بالأخص بعد الفرصة التي منحناها إياهم استجابة لرغبة الإخوة في الإطار التنسيقي الذين عملوا مع الحكومة لغرض تطبيق القرار".

وأضافت، "لقد كانت المقاومة العراقية -طيلة المدة الممنوحة- تتمتع بأقصى حالات الانضباط والتريث والالتزام، عسى أن تؤدي الحكومة واجبها ويفي الأمريكان بتعهدهم، لكن ما نلحظه من تعنت وعنجهية يشي بوجود إصرار من إدارة الشر على بقاء قواتهم المحتلة في العراق".

ولفتت إلى أن "الحلم الأمريكي بأن يشعر جنودها بالاطمئنان وقواعدها بالثبات في العراق لن يتحقق، ودفاع الشعوب عن بلدانها حق لا شائبة فيه، بل هو واجب شرعي وأخلاقي ووطني أقرته نواميس الأمم، وعليه فإن المقاومة العراقية ستعمل -بعد انتهاء المدة- على إجبار هذه القوى المتكبرة على الخروج صاغرة مدحورة، فلا وجود للاحتلال في ارض الشهداء والمقدسات".

مصدر : وكالات

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