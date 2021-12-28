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ميقاتي: الحكومة تحاول بكل ما استطاعت ان تخفف من سرعة تفاقم الازمة

اشار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى أنه وسط هذه الازمات المصيرية كان قدر حكومة معا للإنقاذ أن تقبل التحدي وتحاول بكل ما استطاعت ان تخفف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقم الازمة.
رمز الخبر: ۶۱۷۹۶
تأريخ النشر: 28 December 2021

وأعلن ميقاتي، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في السراي الحكومي توقف جلسات مجلس الوزراء منذ 12 تشرين الأول يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه.

ولفت ميقاتي وأكد أنه كان السعي دائماً لوضح الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة ووضع المشكلات الكثيرة على سكة الحل الصحيح.

فاضاف أن أياماً قليلة ونطوي عاماً كان بالتأكيد الاصعب على وطننا لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب، وأشار إلى أنه لم يقصد في إطلالته اليوم أن يعيد على مسامعكم ما يواجهنا من صعوبات ومشاكل أو أن اكرر لكم الحديث عما باشرنا به من خطوات أولية لمعالجة الملفات الأكثر الحاحاً بمساعدة الدول الصديقة والجهات الدولية والعربية المعنية والبنك الدولي،ومؤسسات الأمم المتحدة.

وقال: كنت على يقين أننا سنحمل كرة نار ولكن لا خيار أمامنا الاّ المساهمة في إطفاء النار.

واعتبر ميقاتي أنه على قناعة انه عندما تلوح إمكانية تخفيف اوجاع اللبنانيين وتجميع الطاقات الداخلية والخارجية في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يمكن التلكؤ ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية وإطلاق ورشة المعالجة.

وشدد رئيس الحكومة، على أن توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الـ 12 من تشرين الأول الفائت، يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه.

وأضاف: صحيح أيضا أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت وندعو الى أن تكون المعالجة ضمن الاطر الدستورية والقانونية.

وأشار ميقاتي، إلى أن الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات، ومنذ اليوم الاول للازمة الحكومية عكفت ولا ازال على اجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية وتريثت في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا يشكل هذا الامر تعقيدا إضافياً يصعب تجاوزه.

و طالب ميقاتي لطاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية او الاساءة اليها وعدم الانخراط في ما لا شان لنا به وعلينا اخذ العبر من الازمات التي مرت على لبنان وعلينا تطبيق الدستور وروحيته.

مصدر : وكالات

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