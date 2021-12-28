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تركيا: اتخذنا خطوات مهمة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج ومصر

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يقول إنّ تركيا اتخذت خطوات مهمة لتطبيع الكثير من القضايا الخلافية، ويضيف "بدأنا بالاتصالات مع إسرائيل".
رمز الخبر: ۶۱۷۹۱
تأريخ النشر: 28 December 2021

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنّ تركيا اتخذت عام 2021 "خطوات مهمة" لتطبيع العلاقات مع كل من دول الخليج ومصر كما بدأت اتصالات مع "إسرائيل".
وقال جاويش أوغلو، خلال اجتماع تقييمي لسياسة تركيا الخارجية خلال العام 2021، أمس الاثنين، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول"، إنّ بلاده "اتخذت خطوات مهمة لتطبيع الكثير من القضايا الخلافية".
وأوضح بقوله: "تعرفون جميعاً اتصالاتنا مع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، وبناءً على هذه الاتصالات أسهمنا في تخفيف التوترات الإقليمية".
وأضاف جاويش أوغلو أنّه "بدأت كذلك بعض الاتصالات مع الحكومة الجديدة في "إسرائيل"، نجري هذه العمليات بنهج واقعي، وبالطبع لا نزال نحتفظ على موقفنا السابق من فلسطين".
وفي وقتٍ سابق من الشهر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنّ تركيا ستقدم على خطوات مشابهة مع باقي البلدان بينها مصر و"إسرائيل" على غرار ما قامت به مع الإمارات.
وتوتّرت العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" في عهد رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، لا سيما منذ سحب السفراء بينهما في 2018 بعد مقتل محتجين فلسطينيين في قطاع غزة، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت أكثر من مرة عن جهود تركية غير علنية لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها.

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