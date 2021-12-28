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بعد توقف 10 أعوام.. خط الشحن السككي "باكستان-ايران-تركيا" يستأنف نشاطه

ان طول هذا الخط السككي يبلغ اكثر من 6500 كم من ضمنه 1990 كم في باكستان و 2603 كم في ايران و 1950 كم في تركيا.
رمز الخبر: ۶۱۷۸۸
تأريخ النشر: 28 December 2021

اعلن مدير عام شؤون سكك الحديد في جنوب شرق ايران حسين معصومي عن استئناف نشاط خط الشحن السككي بين باكستان وايران وتركيا بعد توقف دام 10 اعوام، مؤكدا اهمية هذا الخط على مستوى المنطقة وخارجها.

وقال معصومي في تصريح له يوم الاحد بهذا الصدد: ان اول قطار شحن في الخط السككي "اسلام آباد-طهران-اسطنبول" دخل اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية ظهر الاحد عن طریق حدود میرجاوة السككية بعد توقف دام 10 اعوام.

واضاف: ان تدشين هذا الخط السككي جرى بهدف تنمية النقل والشحن الترانزيتي في المنطقة وكذلك مع اوروبا عبر الربط السككي بين باكستان وايران وتركيا.

وصرح بان تسيير القطارات بانتظام في هذا الخط السككي بامكانه تعزيز حجم التجارة والترانزيت بين الدول الثلاث وحتى بين اوروبا وآسيا واضاف: ان تدشين مشروع قطار الحاويات (المعروف بقطار ايكو) له مزايا اقتصادية واجتماعية مثل توفير فرص العمل وزيادة حجم السلع والخدمات التجارية بين الدول الواقعة في مساره، ومن ضمنه ارسال مساعدات انسانية شملت 475 حاوية واكثر من 5 الاف طن من المساعدات العاجلة من قبل منظمة الامم المتحدة لمنكوبي السيول في باكستان عن طريق هذا الممر من تركيا الى باكستان.

واوضح بان الفترة التي يستغرقها القطار لنقل السلع في هذا الخط تبلغ اقل من نصف الفترة عبر البحر وتم توقع الفترة بـ 15 يوما في البداية وبالامكان خفضه الى 11 يوما.

واضاف ان طول هذا الخط السككي يبلغ اكثر من 6500 كم من ضمنه 1990 كم في باكستان و 2603 كم في ايران و 1950 كم في تركيا.

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