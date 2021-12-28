وزير الصناعة: حجم الصادرات غير النفطية یتجاوز الـ 40 مليار دولار

فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للبلاد حتى نهاية أكتوبر الماضي 110 ملايين و 300 ألف طن، بقيمة 63 مليار و 100 مليون دولار، حيث بلغت حصة الصادرات 83 مليون و 700 ألف طن بقيمة 31 مليار و 100 مليون دولار.

قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا فاطمي أمين ان حجم صادرات البلاد تجاوز الـ 40 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 مارس 2021).

واضاف فاطمي أمين اليوم الاثنين خلال مراسم تدشين الاصدار الآلي لبطاقة الاستيراد والتصدير: ان دعم الإنتاج ورفع الحواجز التجارية ادى إلى زيادة صادرات البلاد بشكل سريع، مشير الى ان تجاوز حجم صادرات البلاد رقم الـ 40 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 مارس 2021)

وبحسب مراسلنا نقلا عن مصلحة الجمارك الايرانية فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للبلاد حتى نهاية أكتوبر الماضي 110 ملايين و 300 ألف طن، بقيمة 63 مليار و 100 مليون دولار، حيث بلغت حصة الصادرات 83 مليون و 700 ألف طن بقيمة 31 مليار و 100 مليون دولار.