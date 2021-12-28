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مشروع لبناء 1000 صالة سينما جديدة في ايران

ونأمل أن يتم وضع حلول لبعض المشاكل العام المقبل بالتعاون مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وأعضاء مجلس النواب.
رمز الخبر: ۶۱۷۸۵
تأريخ النشر: 28 December 2021

قال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي في ايران محمد مهدي اسماعيلي ان مشروعا تم اعداده لبناء 1000 صالة سينما جديدة في البلاد لغاية نهاية العام المقبل (الايراني ينتهي في 20 آذار/مارس).

واضاف اسماعيلي، في تصريحه على هامش اجتماع اعضاء اللجنة الاقتصادية البرلمانية اليوم الاثنين: إن مشروعا لبناء 400 صالة سينما جديدة وضع قيد التنفيذ حاليا ومن المؤمل رفع هذا العدد الى 1000 صالة سينما لغاية نهاية العام المقبل (1401 حسب التقويم الايراني) بفضل دعم النواب واللجنة الاقتصادية البرلمانية.

وتابع: إن إيران بنتاجها السینمائي العريق وشريحتها الفنية الرفيعة تتبوأ المرتبة التاسعة إلى العاشرة عالميا من حيث إنتاج الأفلام ، الا ان مرتبتها متدنية على صعيد عدد مقاعد السينما ، ونأمل أن يتم وضع حلول لبعض المشاكل العام المقبل بالتعاون مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وأعضاء مجلس النواب.

ولفت الى تقديم اقتراح من قبل الوزارة حول منح تسهيلات على خلفية مراجعة قانون الموازنة العامة للبلاد ، بما في ذلك التسهيلات ذات الفائدة المنخفضة ، وعدّها تكتسب أهمية كبيرة، مؤكدا على تخصيص أموال لدعم القطاع الخاص الراغب في المشاركة بالعروض الفنية والثقافية.

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