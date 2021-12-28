خطيب زادة: اغتيال الشهيد سليماني مثال لارهاب الدولة

ان العمل الارهابي الذي قامت به اميركا باغتيال القائد الشهيد سليماني كان مثالا للهجوم الارهابي وارهاب الدولة والذي جرى التخطيط له وتنفيذه بصورة منظمة من قبل الادارة الاميركية وعلى يد ترامب.

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني مثالا للهجوم الارهابي وارهاب الدولة، مؤكدا بان ايران لن تألو جهدا لجر المسببين والآمرين والمنفذين والمشاورين لهذا العمل الارهابي للمثول امام العدالة.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم الاثنين: ان القائد سليماني هو بطل مكافحة الارهاب، لذا فان العمل الذي قام به الارهابيون الدوليون كان الهدف منه الانتقام من هذا القائد الكبير وقد تعرضت الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ تاسيسها لمختلف اشكال الارهاب سواء السياسية او الاقتصادية.

واضاف: ان العمل الارهابي الذي قامت به اميركا باغتيال القائد الشهيد سليماني كان مثالا للهجوم الارهابي وارهاب الدولة والذي جرى التخطيط له وتنفيذه بصورة منظمة من قبل الادارة الاميركية وعلى يد ترامب.

وتابع المتحدث: ان الادارة الاميركية لها مسؤولية دولية تجاه هذا العمل الاجرامي وان ايران سوف لن تتوانى عن القيام باي خطوة لجر المسببين والآمرين والمنفذين والمشاورين لهذا العمل الارهابي للمثول امام العدالة. هنالك مسؤولية جزائية على عاتق هؤلاء. وقد قامت وزارة الخارجية بمختلف الاجراءات منذ البداية وسوف لن تالو جهدا لتقديم المسببين والآمرين والمنفذين ليد العدالة.

واشار الى تشكيل لجنة ايرانية عراقية مشتركة بهذا الصدد واضاف: ان احدى نتائج هذه اللجنة هو التوقيع على وثيقة مشتركة في هذا المجال، ويعد عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة حول التحقيقات بشان هذا العمل الاجرامي واعداد 300 صفحة عن ذلك وتقديمه للجانب العراقي من ضمن اجراءات وزارة الخارجية.

واوضح بان من ضمن الاجراءات الاخرى لوزارة الخارجية الاهتمام بالدبلوماسية العامة لمواجهة الحرب الاعلامية المعادية من اجل الابقاء على ذكرى الشهيد سليماني حية وتبيين دوره منقطع النظير للشعوب واثبات انتهاك حقوق الانسان القوانين الدولية من قبل اميركا.