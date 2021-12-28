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امير عبداللهيان:

الحكومة تركز على التعاون مع الجوار والدبلوماسية الاقتصادية

واشار الى تاكيد رئيس الجمهورية على اعداد قانون شامل لدعم الايرانيين في الخارج من خلال تعاون مجلس الشورى الاسلامي وادراج هذا الامر بصورة جدية في جدول الاعمال.
رمز الخبر: ۶۱۷۸۳
تأريخ النشر: 28 December 2021

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بان الحكومة تركز في سياساتها على التعاون مع الدول الجارة والتقدم بالدبلوماسية الاقتصادية وعازمة على المزيد من فتح باب التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف خاصة على الصعيد الاقليمي.

وقال امير عبداللهيان في تصريحه يوم الاثنين خلال المؤتمر الخامس لتاريخ العلاقات الخارجية الايرانية حول موضوع تاريخ الجاليات الايرانية خارج البلاد: ان الحكومة الثالثة عشرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية تركز وتولي اهتماما عميقا في سياستها الخارجية لمبدئين هما التعاون مع الجيران والتقدم بالدبلوماسية الاقتصادية الى الامام، اذ انها عازمة على فتح باب التعاون الاقليمي وفي هذا المسار بامكان الجاليات الايرانية اداء دور مهم في هذا السياق.

واوضح بان اول اجتماع لمجلس الايرانيين خارج البلاد سيعقد خلال الاسبوع الجاري برعاية رئيس الجمهورية آية الله رئيسي بما يبشر بمستقبل وضاء في مسار ايجاد العلاقات بين الايرانيين في الخارج وبين ارضهم الام.

واشار الى تاكيد رئيس الجمهورية على اعداد قانون شامل لدعم الايرانيين في الخارج من خلال تعاون مجلس الشورى الاسلامي وادراج هذا الامر بصورة جدية في جدول الاعمال.

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