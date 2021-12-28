اسلامي: السير على درب الشهداء في القطاع النووي مستمر في البلاد

وبين ان الهدف الهام للشهداء في القطاع النووي هو تعزيز قدرة البلاد في مجال التكنولوجيا النووية مؤكدا ان السير على درب الشهدا ء في القطاع النووي مستمر في البلاد.

اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي ان السير على درب الشهداء في القطاع النووي مستمر في البلاد.

ويذکر ان محمد اسلامي مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية اكد في تصريح له خلال لقاءه عائلة الشهيد مصطفى احمدي روشن ان السير على درب الشهيد احمدي روشن وكافة الشهداء في القطاع النووي مستمر في البلاد.

واشار اسلامي الى ان الاستكبار في اطار تنفيذ مخططاته الخبيثة قام باستهداف العلماء النوويين الايرانيين لوقف عجلة الصناعة النووية في البلاد، لافتا الى استشهاد 6 من العلماء النوويين بينهم الشهيد احمدي روشن على ايدي اعداء الشعب الايراني خلال السنوات الماضية.

وبين ان الهدف الهام للشهداء في القطاع النووي هو تعزيز قدرة البلاد في مجال التكنولوجيا النووية مؤكدا ان السير على درب الشهدا ء في القطاع النووي مستمر في البلاد.

واعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ان الصناعة النووية تعد من بواعث الفخر و الإنجازات الكبيرة للبلاد مبينا ان جميعنا مدينون لهؤلاء الشهداء الأعزاء و نجدد العهد من خلال الحضور في بيت عائلة هذا الشهيد العزيز.