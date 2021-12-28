كتائب حزب الله : ائتلاف الشر الصهيو- أمريكي السعودي وقف وراء مصادرة حقوق العراقيين

وبينت ان “موقفها ثابت بالإعلان عن عدم الاشتراك بأي حكومة”، مؤكدة انها ستبقى حصناً منيعاً للدفاع عن أبناء الشعب العراقي وقواه الوطنية ورموزه ضد الاستكبار العالمي وعملائه.

أعلنت كتائب حزب الله، الاثنين، عدم المشاركة بأي حكومة، مؤكدة ان ائتلاف الشر الصهيواميركي السعودي كان وراء مصادرة حقوق الشعب العراقي.

وذكرت الكتائب في بيان تلقناه ان “ما جرى في الانتخابات التشريعيّة مؤخراً يُعدّ أكبر عملية تزوير واحتيال في تاريخ الشعب العراقي الحديث”.

وأضافت ان “الجهات التي صادرت حقوق الشعب العراقي كانت مدعومة من ائتلاف الشر الصهيو-أميركي السعودي، وذلك لتمرير أجندتهم الشيطانية بإخضاع العراقيين إلى الإرادات الخبيثة”.

وتابعت:” لقد تعرضت المفوضية إلى أبشع أنواع الاستغلال من هذه الجهات قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، ثم إن القضاء العراقي تعرض للابتزاز والتهديد والضغط من نفس الجهات، وبالأخص من السفير الأمريكي في بغداد ومبعوثة الأمم المتحدة بلاسخارت، وهذا ما أدى إلى رضوخ المحكمة الاتحادية لتلك الجهات المعادية لتطلعات الشعب العراقي بمصادقتها على نتائج الانتخابات، على الرغم من الأدلة والإثباتات والطعون التي قدمتها القوى المعترضة”.

وبينت ان “موقفها ثابت بالإعلان عن عدم الاشتراك بأي حكومة”، مؤكدة انها ستبقى حصناً منيعاً للدفاع عن أبناء الشعب العراقي وقواه الوطنية ورموزه ضد الاستكبار العالمي وعملائه.