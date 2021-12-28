منسق الاتحاد الأوروبي يتوقع التوصل إلى اتفاق حول إحياء الاتفاق النووي

وامتنع مورا عن تحديد أي موعد دقيق للتوصل المتوقع إلى الاتفاق، لكنه أوضح: "نتحدث عن أسابيع وليس عن أشهر".

توقع منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا، إنريكي مورا، أن يتم التوصل إلى اتفاق حول إحياء الاتفاق النووي في غضون أسابيع.

وقال مورا، في تصريح صحفي أدلى به مساء يوم الاثنين عقب انتهاء الاجتماع الأول في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي، إن الأطراف المشاركة فيها تعمل على إلغاء العقوبات عن إيران وضمان التزام البلاد بتعهداتها في إطار الصفقة بشكل متواز.

وصرح في هذا السياق: "نعمل على كلا المسارين بالتزامن... لا نعمل في اتجاه واحد مع نسيان أو تجاهل الآخر. على العكس، كلا المسارين يعززان بعضهما بعضا".

وشدد مسؤول الاتحاد الأوروبي: "لو قمنا بعمل دؤوب في هذه الأيام والأسابيع سنحقق نتيجة جيدة".

وامتنع مورا عن تحديد أي موعد دقيق للتوصل المتوقع إلى الاتفاق، لكنه أوضح: "نتحدث عن أسابيع وليس عن أشهر".

وأضاف أن المفاوضات ستكون معلقة في الأيام الـ3 الأولى لأعياد رأس السنة، لكن المشاركين سيعودون إلى فيينا بحلول 3 يناير.

المصدر: روسيا اليوم + وكالات