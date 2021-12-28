باقري كني يؤكد ضرورة الحصول على ضمانات عينية بشأن رفع الحظر

وتراس الجولة الثامنة من المفاوضات النووية كلا من كبير المفاوضيين الايرانيين علي باقري كني و مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي انريكي مورا .

أكد كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني ضرورة رفع جميع اشكال الحظر وتقديم ضمانات عينية بهذا الشأن من قبل الطرف الآخر والتحقق من هذه الخطوات.

واشار باقري كني في تصريح له ليل الاثنين في فيينا الى التقدم الحاصل في الجولة السابقة من المفاوضات مؤكدا في ذات الوقت على الاستعداد الكامل للوفد الايراني للمزيد من التعامل الجاد والدفع بالمفاوضات الى الامام.

وانطلقت مساء اليوم الاثنين الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة الدول 4+1 اليوم في فيينا بهدف الغاء الحظر الجائر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتراس الجولة الثامنة من المفاوضات النووية كلا من كبير المفاوضيين الايرانيين علي باقري كني و مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي انريكي مورا .