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إصابة 7 يمنيين وتدمير ممتلكاتهم بغارتين على تعز

أصيب 7 مواطنين يمنيين بجروح، أمس الأحد، ودمرت سيارتهم نتيجة استهدافها بغارتين من قبل طيران العدوان السعودي في قرية الذنبة بمديرية مقبنة بمحافظة تعز.
رمز الخبر: ۶۱۷۷۵
تأريخ النشر: 27 December 2021

وأفادت المسيرة أن السيارة المستهدفة من قبل طيران العدوان في مديرية مقبنة كانت تحمل مواداً غذائية تتبع المواطن زيد الحاج.

في ذات السياق شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على مديرية صالة.

 

وكان سقط شهيدان أحدهما طفل و3 جرحى، في 15 من ديسمبر الجاري، في جريمة لطيران العدوان بمنطقة البرح في مديرية مقبنة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستهداف للمدنيين في تعز يأتي في سياق الرغبة الأمريكية في استمرار العدوان من خلال التصعيد الواضح في أكثر من ساحة وعلى أكثر من صعيد، الأمر الذي يؤكد زيف دعوات واشنطن للسلام.

مصدر : موقع المسيرة

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إصابة 7 يمنيين وتدمير ممتلكاتهم بغارتين على تعز
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