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طالبان: يجب على أمريكا ألا تتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان لأنها دولة مستقلة

قال نائب وزير الخارجية في حكومة "طالبان" المؤقتة، شير محمد عباس ستانيكزاي، إن “الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان لأنها دولة مستقلة وتتخذ قراراتها بنفسها”.
رمز الخبر: ۶۱۷۷۳
تأريخ النشر: 27 December 2021

وفي إشارة إلى الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية من قاعدة “باغرام” الجوية في أغسطس/ آب الماضي، قال ستانيكزاي لقد “فر الجنود الأمريكيون من أفغانستان في ظلام الليل”، بحسب قناة “طلوع نيوز” المحلي.

ونوّه ستانيكزاي أن “البلاد أصبحت مستقلة الآن، والأشهر الأربعة الماضية كانت المرة الأولى منذ أربعة عقود التي يتخذ فيها الأفغان قراراتهم بشكل مستقل”.

واعترف نائب وزير الخارجية بحكومة طالبان بأن مئات الأفغان يغادرون البلاد إلى إيران بشكل يومي بسبب مشاكل اقتصادية وأن معظمهم يفشلون في عبور الحدود أو يفقدون حياتهم في طريقهم إلى الدولة المجاورة.

 

وطلب من جيران أفغانستان مساعدة البلاد وفتح حدودهم أمام اللاجئين الأفغان، وتخفيف شروط التأشيرات.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “الولايات المتحدة ستمارس ضغوطا لتحترم طالبان حقوق جميع الأفغان بمن فيهم النساء والفتيات وتشكل حكومة شاملة”.

وأضافت في بيان أن “واشنطن ستدفع أيضا باتجاه توفير طالبان وصول الوكالات الإنسانية من دون عوائق إلى المناطق التي تواجه صعوبات”.

مصدر : وكالات

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