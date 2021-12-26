القوة الصاروخية اليمنية تدك مواقع حساسة في السعودية بصواريخ باليستية متطورة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، عن دك مواقع حساسة جدا للسعودية في جيزان بصواريخ باليستية متطورة وعالية الدقة، ردا على جرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني.

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب "تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من دك مواقع هامة وحساسة جدا للعدو السعودي في جيزان بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة وأصابت أهدافها بحمد الله"، دون الكشف عن نوعية هذه الصواريخ.

وأكدت القوات المسلحة أن "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وحصاره على بلدنا".

وتوعد ناطق القوات المسلحة "النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى واستمر في غيه وعدوانه وجرائمه".

وصعد العدوان السعودي الأمريكي مؤخرا من جرائمه بحق الشعب اليمني، آخرها جريمة مساء أمس في محافظة المحويت التي راح ضحيتها تسعة شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال.

المسيرة نت