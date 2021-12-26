عبدالسلام: تمادي مملكة العدوان في إجرامها سیجلب لها أسوأ العواقب

وأضاف رئيس الوفد الیمني المفاوض، أن "التمادي في الإجرام لن تجني منه مملكة العدوان الأمريكي إلا أسوأ العواقب بإذن الله".

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، يوم السبت، أن تمادي مملكة العدوان الأمريكي في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني لن تجني منه إلا أسوأ العواقب.

وقال عبد السلام في تغريدة على "تويتر" "في ظل تواطؤ أممي وصمت دولي يواصل العدوان استهداف المواطنين والأعيان المدنية مرتكبا جريمة تلو جريمة كما في المحويت حيث سقط 10 ضحايا بين شهيد وجريح".

وأضاف رئيس الوفد الیمني المفاوض، أن "التمادي في الإجرام لن تجني منه مملكة العدوان الأمريكي إلا أسوأ العواقب بإذن الله".

واستهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي ، مساء الجمعة، بغارتين مباني تابعة للمؤسسة العامة للاتصالات وسكن الموظفين في قرية عجامة بضواحي المدينة، أسفرت عن سقوط ثلاثة شهداء بينهم طفل وامرأة وسبعة جرحى.

المسيرة نت