رئيس مجموعة الصداقة الايرانية - اليمنية: اميركا تسير في منحدر الانهيار

ونوه الى ان هذه المعارضة تؤكد ان المسؤولين الاميركيين يتسمون يحملون نزعة استكبارية ومعادية للانسانية.

ندّد رئيس مجموعة الصداقة الايرانية - اليمنية في البرلمان الايراني محمد رضا ميرتاج الديني برفض اميركا لقرارين حول حقوق الانسان وعدّها تسير في منحدر الانهيار والزوال.

وقال النائب عن اهالي تبريز/ شمال غرب ايران/ محمدرضا میرتاج الدیني، في تصريح صحفي يوم السبت في الاشارة الى رفض اميركا لقرارين حول حقوق الانسان: إن جميع المؤشرات تدلل على انهيار اميركا يوما بعد يوم.

واضاف: إن اميركا التي تتشدق بحقوق الانسان كذباً صوتت ضد قرارين يدين احدهما جميع اشكال التمييز العنصري وحق الغذاء للبشرية رغم تصويت معظم بلدان العالم لصالحهما.

ولفت الى ان حق الغذاء لبني الانسان يتسم بالوضوح ولايستطيع أحد انتهاكه رغم ذلك أبدت اميركا معارضتها.

ونوه الى ان هذه المعارضة تؤكد ان المسؤولين الاميركيين يتسمون يحملون نزعة استكبارية ومعادية للانسانية.

واشار الى ان الحرب المفروضة على الشعب اليمني شنت بدعم اميركا للانظمة الرجعية حيث لقي آلاف الاطفال حتفهم بسبب عدم حصولهم على الغذاء والدواء.

وشدد: لو ان الساسة الاميركيين يحملون ذرة من الانسانية لم يكونوا يعترضون على هذين القرارين ومثل هذه المواقف تؤكد توقيعهم على قرار انهاء وجودهم.