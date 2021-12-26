النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۴مشاهدات
‍ پ

رئيس مجموعة الصداقة الايرانية - اليمنية: اميركا تسير في منحدر الانهيار

ونوه الى ان هذه المعارضة تؤكد ان المسؤولين الاميركيين يتسمون يحملون نزعة استكبارية ومعادية للانسانية.
رمز الخبر: ۶۱۷۶۲
تأريخ النشر: 26 December 2021

ندّد رئيس مجموعة الصداقة الايرانية - اليمنية في البرلمان الايراني محمد رضا ميرتاج الديني برفض اميركا لقرارين حول حقوق الانسان وعدّها تسير في منحدر الانهيار والزوال.

وقال النائب عن اهالي تبريز/ شمال غرب ايران/ محمدرضا میرتاج الدیني، في تصريح صحفي يوم السبت في الاشارة الى رفض اميركا لقرارين حول حقوق الانسان: إن جميع المؤشرات تدلل على انهيار اميركا يوما بعد يوم.

واضاف: إن اميركا التي تتشدق بحقوق الانسان كذباً صوتت ضد قرارين يدين احدهما جميع اشكال التمييز العنصري وحق الغذاء للبشرية رغم تصويت معظم بلدان العالم لصالحهما.

ولفت الى ان حق الغذاء لبني الانسان يتسم بالوضوح ولايستطيع أحد انتهاكه رغم ذلك أبدت اميركا معارضتها.

ونوه الى ان هذه المعارضة تؤكد ان المسؤولين الاميركيين يتسمون يحملون نزعة استكبارية ومعادية للانسانية.

واشار الى ان الحرب المفروضة على الشعب اليمني شنت بدعم اميركا للانظمة الرجعية حيث لقي آلاف الاطفال حتفهم بسبب عدم حصولهم على الغذاء والدواء.

وشدد: لو ان الساسة الاميركيين يحملون ذرة من الانسانية لم يكونوا يعترضون على هذين القرارين ومثل هذه المواقف تؤكد توقيعهم على قرار انهاء وجودهم.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بينيت: سنعمل على مضاعفة الاستيطان في هضبة الجولان
العميد سريع يكشف عن عملية عسكرية واسعة في الجوف
اتفاقية مقايضة الغاز ستجعل من إيران قطباً للطاقة في المنطقة
الحاج قاسم كان له دور مفصليّ في إفشال مخطّط إسقاط بغداد/سليماني إتخذ القدس عاصمةً لقلبه و وجهة جهاده
القوة الصاروخية اليمنية تدك مواقع حساسة في السعودية بصواريخ باليستية متطورة
عبدالسلام: تمادي مملكة العدوان في إجرامها سیجلب لها أسوأ العواقب
للصواريخ الباليستية القدرة على المناورة في اتجاهات مختلفة
رئيس مجموعة الصداقة الايرانية - اليمنية: اميركا تسير في منحدر الانهيار
36 ميدالية لـ إیران بدورة " تحدي البومسيه" العالمية للتايكواندو
كيف تمكنت ايران أخيرا من تغيير ساحة اللعب في مفاوضات فیینا؟!
بالصور: الإيرانيون يحتفلون بـ"ليلة يلدا" أطول ليلة في السنة
بالصورة: اقامة معرض فرص العمل القائمة على المهارات في بوشهر
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن يعزي في استشهاد السفير إيرلو
السفير مسجدي يبحث مع وزير الكهرباء العراقي سبل تعزيز العلاقات
اسلامي يؤكد على الاستفادة من الطاقة النووية لترويج الزراعة الحديثة
جامعة "رازي" تتقدم 41 مركزا في التصنيف العالمي للجامعات الخضراء
مدیر مطار صنعاء الدولي: السبب الرئیسي لاستهداف المطار هو تشدید الحصار
الاتحاد الاوروبي: استئناف مفاوضات فيينا الاثنين المقبل
اسلامي يؤكد على الاستفادة من الطاقة النووية لترويج الزراعة الحديثة
وزير الخارجية یهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد
حماس: الاحتلال في حال اقدامه على اي حماقة سيدفع الثمن غالياً
رئيس الطاقة الذرية الإيرانية: لن نرفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60 %
قائد الأركان: القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قمة الإستعداد
اللواء باقري: مناورات الرسول الأعظم رد على التهديدات الإسرائيلية
انسحاب القوات الامريكية من العراق نتيجة مقاومة الشعب العراقي
الخارجية الإيرانية ترد على الموقف التدخلي البريطاني بشأن قدرات إيران الدفاعية
عشية ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع).. الرئيس الايراني يزور منزل أحد شهداء الطائفة المسيحية في طهران
الشهيد سليماني وفر الأمن للشعب الإيراني والمنطقة وحتى أوروبا والعالم
36 ميدالية لـ إیران بدورة " تحدي البومسيه" العالمية للتايكواندو
45 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى