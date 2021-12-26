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بالصورة: اقامة معرض فرص العمل القائمة على المهارات في بوشهر
أقيم معرض فرص العمل القائمة على المهارات ومنخفضة الاستثمار وورش عمل خاصة لتدريب الأطفال على تعزيز المهارات في محافظة بوشهر جنوب البلاد.
رمز الخبر:
۶۱۷۵۸
تأريخ النشر:
26 December 2021
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