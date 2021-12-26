السفير مسجدي يبحث مع وزير الكهرباء العراقي سبل تعزيز العلاقات

ووجه وزير الكهرباء العراقي، خلال الاجتماع، دعوة إلى نظيره الإيراني علي أكبر محرابيان لزيارة العراق.

بحث سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد "إيرج مسجدي"، مع وزير الكهرباء العراقي "عادل كريم" العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

ویذکر ان مسجدي التقى بوزير الكهرباء العراقي لبحث العلاقات بين طهران وبغداد والتعاون في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان في هذا اللقاء، على تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح طهران وبغداد، مشيرين الى القواسم المشتركة والاواصر المتينة بين إيران والعراق في مختلف المجالات.

ووجه وزير الكهرباء العراقي، خلال الاجتماع، دعوة إلى نظيره الإيراني علي أكبر محرابيان لزيارة العراق.

وتعد ايران حاليا أهم وأكبر مصدر الكهرباء للعراق. ويلبي العراق ثلث احتياجاته من الطاقة من خلال استيراد الكهرباء والغاز الايراني.