اسلامي يؤكد على الاستفادة من الطاقة النووية لترويج الزراعة الحديثة

واعرب اسلامي عن امله بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا النووية في الزراعة لتحقيق التفوق في المنافسة في الانتاج الزراعي الاقليمي وان تتحول البلاد الى قطب للصادرات في هذا المجال.

صرح مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي بان جهود العلماء في مجال الزراعة النووية ستتجه نحو ترويج ونشر الزراعة الحديثة.

وكتب اسلامي في مدونة له على موقع "اينستغرام" الجمعة: لقد اكدت على زملائي في منظمة الطاقة الذرية في موضوع تاثير التكنولوجيا النووية في قطاع الزراعة بان يجعلوا في جدول اعمالهم استخدام الحد الاقصى من القدرات العلمية والبحثية والتطويرية في مجال الزراعة النووية وان الموضوع المهم في هذا المجال هو ان تكون الانشطة البحثية فيه ذات جدوى اقتصادية للبلاد.

واضاف: ان ايجاد آليات جديدة في مجال الزراعة الحديثة يعد احد الاستراتيجيات المرسومة للزملاء والخبراء النوويين في مركز ابحاث الصحة والزراعة النووية في محافظة البرز (غرب طهران) حيث نامل بان نتمكن برؤية جديدة من الاسراع بدعم الشريحة الزراعية العزيزة والكادحة.

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية: لقد تم في هذا المسار انجاز ابحاث واجراءات جيدة من قبل العلماء النوويين، ومن الان فصاعدا سنوجه كل جهود المجموعة ذات بالصلة بالزراعة النووية في المنظمة نحو ترويج وتطوير الزراعة الحديثة وينبغي ان نشاهد تاثيرات هذه الاجراءات بوضوح في حياة عموم المواطنين.

وقال: ان السيطرة على آفات وامراض بعض المحاصيل الاستراتيجية في البلاد عبر استخدام اسلوب الزراعة النووية وزيادة فترة التخزين وخفض تلف المحاصيل الزراعية عن طريق تطبيقات الاشعة واصلاح وانتاج انواع مهمة من النباتات الزراعية، تعد من البرامج المهمة التي ستحظى بالاهتمام ان شاء الله تعالى في مسار الحركة المتسارعة للصناعة النووية في مجال الزراعة.

واعرب اسلامي عن امله بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا النووية في الزراعة لتحقيق التفوق في المنافسة في الانتاج الزراعي الاقليمي وان تتحول البلاد الى قطب للصادرات في هذا المجال.