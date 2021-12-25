قائد الأركان: القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قمة الإستعداد

وأشار الى أن المناورات نجحت في تحقيق جميع أهدافها بشكل كامل، بما في ذلك الأهداف العملياتية وإطلاق الصواريخ والتكتيكات في البحر والبر والجو.

أكد قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت في قمة الاستعداد. وعلى الرغم من أننا لا نأخذ التهديدات على محمل الجد، إلا أننا نفترض التهديدات 100 في المئة؛ اذ اننا اليوم أكثر استعدادا من أي وقت مضى.

جاء ذلك في تصريح له للمراسلين، يوم الجمعة، على هامش المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم (ص) الـ17 للحرس الثوري.

واضاف رئيس الأركان الإيرانية: ان مناورات الرسول الأعظم (ص) كان مخطط لها مسبقا إلا أنها أجريت في الوقت الحاضر نظرا للتهديدات الصهيونية الفارغة.

ولفت الى إطلاق 16 صاروخا باليستيا من طرازات متعددة من مواقع مختلفة على هدف واحد خلال المناورات، وأصابتها بدقة متناهية.

واوضح أن التمرينات التي أجريت بنجاح خلال هذه المناورت قدمت نموذجا صغيرا لقدرات إيران الصاروخية.

وتابع قائلا: تظهر هذه المناورات، إلى جانب المناورات البرية والبحرية والجوية للحرس الثوري في مضيق هرمز ومنطقة الجنوب، أن جميع القوات المسلحة، بما في ذلك الحرس الثوري والجيش، مستعدة للرد على التهديد بشكل فوري وحاسم إذا كان هناك تهديداً ضد البلاد، والحاق الهزيمة بالاعداء.

وأشار الى أن المناورات نجحت في تحقيق جميع أهدافها بشكل كامل، بما في ذلك الأهداف العملياتية وإطلاق الصواريخ والتكتيكات في البحر والبر والجو.

واختتم رئيس هية الاركان الايرانية قائلا: هذه المناورات تتفوق على المناورات السابقة من حيث العدد الكبير من الاطلاقات والإطلاق المتزامن للصواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدى ، وإطلاق الصواريخ من مصادر مختلفة على هدف محدد، ودقة إصابة الصواريخ في منطقة صغيرة ابعادها تبلغ 180 متر في 200 متر واصابتها بالأهداف المحددة سلفا.