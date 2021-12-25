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جامعة "رازي" تتقدم 41 مركزا في التصنيف العالمي للجامعات الخضراء

وأشار الى أن جامعة "رازي" لم يكن لها مركزا بين ألف جامعة خضراء في العالم عام 2018 وكانت في المركز الـ 23 على مستوى إيران".
رمز الخبر: ۶۱۷۵۳
تأريخ النشر: 25 December 2021

كرمانشاه/24 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أعلن مسؤول في جامعة "رازي" بمحافظة كرمانشاه غربي إيران، هادي عبادي، انه وفقًا لآخر نتائج نظام التصنيف العالمي للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة (green Metric) في مجال التنمية المستدامة، نجحت هذه الجامعة في التقدم بالتصنيف 41 مركزا مقارنة بالعام الماضي بين الجامعات الخضراء في العالم.

وفي حوار مع مراسل إرنا يوم الجمعة، أضاف عبادي، "تم تصنيف جامعة الرازي في المرتبة 222 على مستوى العالم من بين 956 جامعة مشاركة في التصنيف من أرجاء المعمورة وهي من بين أفضل 6 جامعات في البلاد من بين 42 جامعة إيرانية مشاركة في هذا التصنيف".

جامعة "رازي" تتقدم 41 مركزا في التصنيف العالمي للجامعات الخضراء

وأشار الى أن جامعة "رازي" لم يكن لها مركزا بين ألف جامعة خضراء في العالم عام 2018 وكانت في المركز الـ 23 على مستوى إيران".

يذكر، ان تصنيف جرين متريك (Green Metric) العالمي يصنف الجامعات من حيث استدامة عملياتها ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة والاستدامة ضمن الحرم الجامعي من حيث البنى التحتية، والفاعلية في استخدامات الطاقة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة ومدى تطبيق مبادئ الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة والسائلة ووسائل النقل ومستوى العملية التعليمية.

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