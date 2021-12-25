النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ
آية الله رئيسي:

انسحاب القوات الامريكية من العراق نتيجة مقاومة الشعب العراقي

"يمكن أن يحدث الاحتجاج على نتائج الانتخابات في أي نظام ديمقراطي ، ومن المهم أن يتم البت بالاحتجاجات والتعامل معها في إطار الاجراءات القانونية".
رمز الخبر: ۶۱۷۴۶
تأريخ النشر: 25 December 2021

أعرب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله إبراهيم رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الخميس عن ارتياحه لاجراء الانتخابات البرلمانية العراق في اجواء هادئة وآمنة ، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دوما تشكيل برلمان وحكومة قوية في العراق ".

وأضاف آية الله رئيسي في اللقاء: "يمكن أن يحدث الاحتجاج على نتائج الانتخابات في أي نظام ديمقراطي ، ومن المهم أن يتم البت بالاحتجاجات والتعامل معها في إطار الاجراءات القانونية".

وأكد أننا نعتبر أي انعدام للأمن في العراق بمثابة انعدام للأمن في بلادنا ، وقال: "إن زعزعة الأمن وتهديد الاستقرار في العراق أمر غير مقبول ، والسياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الايرانية هي دعم الاستقرار في العراق واقتدار الحكومة في هذا البلد ".

وأشار الرئيس الايراني إلى انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأضاف : " ان هذا النجاح يعود إلى مقاومة الشعب والمسؤولين العراقيين ، وإلا لما غادر الأمريكان أينما دخلوا عسكريا، إلا في الحالات التي واجهوا فيها مقاومة من الشعوب ".

واعرب رئيس الجمهورية عن شكره لجهود الحكومة العراقية لإعادة سفير بلادنا من اليمن وقال: "إن العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والعراق تقوم على القواسم الدينية والعقائدي والثقافية والتاريخية المشتركة العميقة وفي مختلف الابعاد الثنائية وإلاقليمية والدولية هناك علاقات خاصة و ممتازة قائمة بينت البلدين وان رفع مستوى هذه العلاقات يصب في مصلحة البلدين والمنطقة.

من جانبه أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في اللقاء عن تقديره لسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمثلة في الدعم الحاسم لاستقرار وأمن العراق ، وقال: "إن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسيادة العراق واستقراره السياسي كان دائما يحظى بتقدير العراق حكومة وشعبا ".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
اسلامي يؤكد على الاستفادة من الطاقة النووية لترويج الزراعة الحديثة
قائد الأركان: القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قمة الإستعداد
جامعة "رازي" تتقدم 41 مركزا في التصنيف العالمي للجامعات الخضراء
رئيس الطاقة الذرية الإيرانية: لن نرفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60 %
مدیر مطار صنعاء الدولي: السبب الرئیسي لاستهداف المطار هو تشدید الحصار
وزير الخارجية یهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد
الخارجية الإيرانية ترد على الموقف التدخلي البريطاني بشأن قدرات إيران الدفاعية
عشية ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع).. الرئيس الايراني يزور منزل أحد شهداء الطائفة المسيحية في طهران
حماس: الاحتلال في حال اقدامه على اي حماقة سيدفع الثمن غالياً
انسحاب القوات الامريكية من العراق نتيجة مقاومة الشعب العراقي
45 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الاتحاد الاوروبي: استئناف مفاوضات فيينا الاثنين المقبل
الشهيد سليماني وفر الأمن للشعب الإيراني والمنطقة وحتى أوروبا والعالم
اللواء باقري: مناورات الرسول الأعظم رد على التهديدات الإسرائيلية
الجعفري يفسر الموقف الروسي من الغارات “الإسرائيلية” على سوريا
طيران التحالف السعودي ينفذ غارات على "ملعب الثورة" بالعاصمة صنعاء
رسالة واضحة للاحتلال.. الضغط على الاسرى قد يفجر الاوضاع
دعوات لمقاطعة مؤتمر طبي تطبيعي في الإمارات
لافرنتييف: استقرار الأوضاع شمال شرق سورية مرهون بخروج القوات الأميركية
الفتح: اتفاقية خروج الامريكان فهمت بشكل خاطئ
واشنطن تستعد لمعاقبة جهات مرتبطة بنقل تكنولوجيا الصواريخ الصينية إلى السعودية
بالصور ..وفد طبي مصري يصل قطاع غزة
اصابة طفلين فلسطينيين جراء انفجار جسم مشبوه جنوب نابلس
الجعفري يفسر الموقف الروسي من الغارات “الإسرائيلية” على سوريا
الأولمبية اليمنية تناشد إيقاف استهداف المنشآت الرياضية
مجلس الشؤون الإنسانية يدين استغلال برنامج الغذاء الإغاثي في اليمن
حقوق الإنسان اليمنية تدين استهداف طيران العدوان للمدنيين
العامري يحذر من عدم استقرار العراق إذا لم تخرج "القوات الأجنبية"
بوتين يعلن موقفه من إهانة النبي محمد (ص) وحرية الرأي!
الشيخ رائد صالح: تصعيد الإحتلال في الاقصى محاولة فاشلة