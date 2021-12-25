انسحاب القوات الامريكية من العراق نتيجة مقاومة الشعب العراقي

"يمكن أن يحدث الاحتجاج على نتائج الانتخابات في أي نظام ديمقراطي ، ومن المهم أن يتم البت بالاحتجاجات والتعامل معها في إطار الاجراءات القانونية".

أعرب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله إبراهيم رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الخميس عن ارتياحه لاجراء الانتخابات البرلمانية العراق في اجواء هادئة وآمنة ، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دوما تشكيل برلمان وحكومة قوية في العراق ".

وأضاف آية الله رئيسي في اللقاء: "يمكن أن يحدث الاحتجاج على نتائج الانتخابات في أي نظام ديمقراطي ، ومن المهم أن يتم البت بالاحتجاجات والتعامل معها في إطار الاجراءات القانونية".

وأكد أننا نعتبر أي انعدام للأمن في العراق بمثابة انعدام للأمن في بلادنا ، وقال: "إن زعزعة الأمن وتهديد الاستقرار في العراق أمر غير مقبول ، والسياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الايرانية هي دعم الاستقرار في العراق واقتدار الحكومة في هذا البلد ".

وأشار الرئيس الايراني إلى انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأضاف : " ان هذا النجاح يعود إلى مقاومة الشعب والمسؤولين العراقيين ، وإلا لما غادر الأمريكان أينما دخلوا عسكريا، إلا في الحالات التي واجهوا فيها مقاومة من الشعوب ".

واعرب رئيس الجمهورية عن شكره لجهود الحكومة العراقية لإعادة سفير بلادنا من اليمن وقال: "إن العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والعراق تقوم على القواسم الدينية والعقائدي والثقافية والتاريخية المشتركة العميقة وفي مختلف الابعاد الثنائية وإلاقليمية والدولية هناك علاقات خاصة و ممتازة قائمة بينت البلدين وان رفع مستوى هذه العلاقات يصب في مصلحة البلدين والمنطقة.

من جانبه أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في اللقاء عن تقديره لسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمثلة في الدعم الحاسم لاستقرار وأمن العراق ، وقال: "إن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسيادة العراق واستقراره السياسي كان دائما يحظى بتقدير العراق حكومة وشعبا ".