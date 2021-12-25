الاتحاد الاوروبي: استئناف مفاوضات فيينا الاثنين المقبل

"من المهم تسريع وتيرة مناقشة القضايا الرئيسية المعلقة والمضي قدمًا، والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة. مرحبا بكم في الجولة الثامنة".

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الخميس ، أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا ستبدأ الاثنين القادم.

واعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له إن الجنة المشتركة للخطة العمل المشتركة الشاملة سيعقد اجتماعا يوم الإثنين 27 كانون الأول/ديسمبر في فيينا.

وأضاف البيان:" أن اللجنة المشتركة سيترأسها نائب الأمين العام /المدير السياسي لخدمة العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا، وسيحضر الاجتماع ممثلون من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران".

وتابع البيان: "سيواصل المشاركون مناقشة احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لهذا الاتفاق من قبل جميع الأطراف".

كما أعلن منسق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا، إنريكي مورا، عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "محادثات فيينا تستأنف يوم الاثنين 27 كانون الأول/ديسمبر، ستجتمع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة لمناقشة وتحديد الخطوات التالية".

وأضاف: "من المهم تسريع وتيرة مناقشة القضايا الرئيسية المعلقة والمضي قدمًا، والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة. مرحبا بكم في الجولة الثامنة".