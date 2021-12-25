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خطيب جمعة طهران:

الشهيد سليماني وفر الأمن للشعب الإيراني والمنطقة وحتى أوروبا والعالم

الشهيد سليماني ورفاقه في مقارعة داعش، صنعوا الأمن للشعب الإيراني والمنطقة وحتى أوروبا والعالم.
رمز الخبر: ۶۱۷۴۳
تأريخ النشر: 25 December 2021

أكد خطيب الجمعة في طهران، حجة الإسلام محمد حسن أبوترابي فرد، ان الشهيد سليماني وفر الأمن للشعب الإيراني والمنطقة وحتى أوروبا والعالم.

وقال خطيب الجمعة في طهران، ان النظام الإسلامي تمكن من النهوض بمستوى الأمن في المنطقة بشكل ملحوظ وفتح الطريق أمام صنع السيادة ليس لإيران ولكن للعالم الإسلامي برمته.

وأضاف، في الظروف التي باتت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني سببا فيها لانعدام الاستقرار في منطقة غرب آسيا، نجح النظام الإسلامي في الارتقاء بمستوى الأمن في المنطقة بشكل كبير.

وذكّر بدور القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني في ضمان الأمن في المنطقة والعالم، وتابع: الشهيد سليماني ورفاقه في مقارعة داعش، صنعوا الأمن للشعب الإيراني والمنطقة وحتى أوروبا والعالم.

واعتبر زيادة الوصول إلى التقنيات الجديدة، وتعزيز السيادة الدفاعية، وتحسين مستوى الأمن في إيران والمنطقة، وتعزيز السيادة السياسية للشعب الإيراني العظيم في العالم الإسلامي، تعد من بين الإنجازات العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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