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حماس: لا هدنة طويلة الأمد بغزة .. وأي هدنة بالضفة بمثابة "خيانة"

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، أنه لا هدنة طويلة الأمد بغزة .. وأي هدنة بالضفة بمثابة "خيانة" مبيا أن الأسرى خط أحمر، ومن أكثر القضايا حساسية وقدسية لدى الشعب الفلسطيني
رمز الخبر: ۶۱۷۳۶
تأريخ النشر: 24 December 2021

و قال العاروري في تصريح صحفي له مساء الخميس: " لا نحتمل بأي حال من الأحوال المساس بشريحة الأسيرات الفلسطينيات".

و أشار العاروري إلى أن الاحتلال يحاول تثبيت بعض الإجراءات، من نقل الأسرى بين الغرف والسجون.

و تطرق العاروري إلى عملية الطعن داخل سجن نفحة لأحد الضباط، مؤكدا بأن العملية  جاءت على خلفية الاعتداء على الأسيرات.

و أوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أن الأسرى في جميع السجون أبلغوا إدارة السجون أنه ستكون هناك مواجهة مفتوحة إذا لم يتم التراجع عن  إجراءاته ضد الأسيرات.م

و قال: " لقد تم رفع الإجراءات وإعادة الأسيرات إلى الأقسام، ولكن ما زالت العقوبات مفروضة على الأسيرات، مثل منع الزيارة، وحرمانهم من أدوات داخل السجن".

و أشار العاروري إلى أنه تم نقل رسالة قاسية إلى الاحتلال من خلال الوسطاء، بأن الضغط على الأسيرات والأسرى داخل السجون قد يفجر الوضع على كل الصعد.د

 

و دعا العاروري للاستجابة لدعوات لحراك الجماهيري والشعبي نصرة للأسرى.

مصدر : فلسطين اليوم

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