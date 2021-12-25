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الرئيس التونسي: ما يُدبّر في البلاد من مؤامرات يصل إلى حد الاغتيال

حذّر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، امس الخميس، من أنَّ "ما يُدبّر في تونس من مؤامراتٍ يصل إلى حدِّ الاغتيال"، داعياً "للانتباه إلى ما يُدبّر من بعض الخونة، الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية".
رمز الخبر: ۶۱۷۳۵
تأريخ النشر: 24 December 2021

وأضاف سعيّد خلال إشرافه على أعمال مجلس الوزراء أنَّ "الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية يخططون لاغتيال عددٍ من المسؤولين"، مشيراً إلى أن "هناك مكالمة هاتفية لدى السيد وزير الداخلية تتحدث عن يوم الاغتيال".

وأمس، حكمت محكمةٌ تونسيةٌ غيابياً على الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بالسجن لمدة 4 سنوات. وقالت وكالة الأنباء الرسمية التونسية إنَّ "المحكمة أدانت المرزوقي بتهمة التآمر على أمن الدولة الخارجي".

 

وقبل أيام، شهدت العاصمة التونسية تظاهراتٍ مؤيدةً، وأخرى مناهضةً لقرارات الرئيس قيس سعيد، وذلك بالتزامن مع إحساء الذكرى الـ11 لاندلاع "ثورة 17 ديسمبر". 

 مصدر : وكالات

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