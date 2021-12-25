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دعوات لمقاطعة مؤتمر طبي تطبيعي في الإمارات

وجهت الحركات والمجموعات الشعبية لمقاطعة "إسرائيل"، دعوة الى نقابات وجمعيّات الأطباء العربية، إلى مقاطعة مؤتمر طبيّ تستضيفه الإمارات ويشارك فيه وفد إسرائيلي.
رمز الخبر: ۶۱۷۳۴
تأريخ النشر: 24 December 2021

وطالبت الحركات في بيان، اليوم، نقابات الأطباء العربية، بالضغط على الجمعية الإماراتية لأمراض الأذن والأنف والحنجرة واضطرابات الاتصال، لإلغاء المشاركة الإسرائيلية في مؤتمر طبيّ مقرّر عقده خلال الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني، أو مقاطعته بشكل كامل في حال عدم الاستجابة للمطلب.

ووجهت الحركات تحياتها في البيان، للجمعية الأردنية لجراحات وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، لمقاطعتها المؤتمر الطبي التطبيعي في دبي.

 

وأكد البيان عدم وجود تأويل آخر لمشاركة أطباء إسرائيليين إلا «كخطوة سياسية» تحاول الزج بالأطباء والطبيبات العرب «في التطبيع» من جهة، واستغلال النقابات والجمعيات العربية في «التطبيع مع العدوّ الإسرائيلي» وشرعنة نظامه الاستعماري الإجرامي تحت غطاء أكاديمي طبيّ من جهة ثانية.

وتمتدّ فعاليات مؤتمر الإمارات الثاني عشر لأمراض الأذن والأنف والحنجرة واضطرابات الاتصال ما بين 8 إلى 15 كانون الثاني 2022، ويتخلّلها عقد ورش عمل تدريبيّة وتقديم أوراق بحثيّة. أمّا المشاركات الإسرائيلية، فتتضمّن إدراج طبيبين إسرائيليين في الهيئة الإقليمية للمؤتمر، وكلاهما يعمل في معهد «مائير» الطبي المقام على أراضي قرية كفر سابا الفلسطينيّة المهجّرة.

مصدر : وكالات

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