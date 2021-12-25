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الفتح: اتفاقية خروج الامريكان فهمت بشكل خاطئ

أكد تحالف الفتح، وجود لبس في فهم الخروج الأجنبي من العراق وانه لا ينطبق على الأمريكان ويشمل فقط القوات الدولية المتجحفلة معهم.
رمز الخبر: ۶۱۷۳۱
تأريخ النشر: 24 December 2021

وقال عضو التحالف، مختار الموسوي، الخميس إن “الاتفاقية التي تم توقيعها ربما فهمت بشكل خاطئ وان الخروج يشمل فقط القوات الأجنبية التي أتت مع ما يسمى التحالف الدولي.

ولفت إلى أن “بقاء المدربين والمستشارين هو الوجه الأخر للقوات الأمريكية القتالية في العراق ولا يوجد شيء اسمه خروج أمريكي من القواعد العسكرية لأنها بالأساس لن تتركهم دون دعم”.

وأشار إلى أن “الكونغرس أكد على إرسال 2500 مقاتل أمريكي لحماية المستشارين وبالتالي فان هذا العدد هو بعينه احتلال جديد بحجة المستشارين والأمر مرفوض ولن نقبل بغير الخروج الكلي لهم”.

مصدر : وكالات

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