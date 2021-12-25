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واشنطن تستعد لمعاقبة جهات مرتبطة بنقل تكنولوجيا الصواريخ الصينية إلى السعودية

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لمعاقبة جهات مرتبطة بنقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الصينية إلى السعودية.
رمز الخبر: ۶۱۷۲۹
تأريخ النشر: 24 December 2021

وقالت المصادر إنه تم إطلاع بعض أعضاء الكونغرس خلال الأشهر القليلة الماضية على معلومات استخباراتية جديدة حول عمليات نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بين الصين والمملكة.

وأضافت أن إدارة بايدن تستعد لمعاقبة بعض المنظمات المشاركة في عمليات النقل، على الرغم من أن البعض في الكونغرس قلقون من أن البيت الأبيض ليس على استعداد لفرض عقوبات كبيرة على الحكومة السعودية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن السعودية تعمل الآن بنشاط على تصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين.

ولفتت إلى إنه من المعروف أن السعودية اشترت صواريخ باليستية من الصين في الماضي لكنها لم تكن قادرة على بناء صواريخها حتى الآن، غير أن صور أقمار صناعية حديثة تشير إلى أن المملكة تقوم حاليا بتصنيع الصواريخ في موقع واحد على الأقل.

مصدر : وكالات

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