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بوتين يعلن موقفه من إهانة النبي محمد (ص) وحرية الرأي!

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قناعته بأنه لا يمكن تبرير إهانة مشاعر المؤمنين بحرية الإبداع.
رمز الخبر: ۶۱۷۲۶
تأريخ النشر: 24 December 2021

وقال الرئيس الروسي أثناء مؤتمر صحفي سنوي كبير عقده اليوم الخميس: "دعونا نفكر في هذه الناحية من القضية. يجب علينا توفير الحرية بشكل عام، لأن مستقبلا محزنا ومملا ينتظرنا دونها، لكن يجب الإدراك أن هذه الحرية تتناقض مع أهدافنا عندما تعبث بحرية شخص آخر".

وتابع متسائلا: "هل تمثل إهانة النبي محمد (ص) حرية الإبداع؟ لا أعتقد بذلك. هي ليست حرية رأي بل انتهاك حرية الدين وانتهاك المشاعر المقدسة لمن يعتنق الإسلام".

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا سنويا كبيرا تحدث خلاله عن الملفات الأكثر إلحاحا على الأجندة الداخلية والخارجية للدولة.

مصدر : وكالات

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