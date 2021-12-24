النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱مشاهدات
‍ پ

الشيخ رائد صالح: تصعيد الإحتلال في الاقصى محاولة فاشلة

قال شيخ الأقصى رائد صلاح إن سياسة الاحتلال التصعيدية في المسجد الأقصى المبارك هي محاولات يائسة وفاشلة، وإن قضية الأقصى منتصرة في الماضي والحاضر والمستقبل.
رمز الخبر: ۶۱۷۲۵
تأريخ النشر: 24 December 2021

وأشار الشيخ صلاح، الخميس، إلى أن الاحتلال يمضي في مشروع تصعيدي في المسجد الأقصى المبارك لتحقيق أهداف يائسة وفاشلة بالسيادة وادعاء الحق في المسجد الأقصى.

وأضاف: "هم في سياسة تصعيد يوما بعد يوم ظانين أنهم سيحققون هذا الهدف، وأؤكد وأقول إن الأقصى حقيقة لا يمكن أن تمحى لأنه حقيقة قرآنية، ولو اجتمع كل أعداء الإسلام أن يحاربوها لن يستطيعوا ذلك، فأهدافهم كلها فاشلة ويائسة".

ولفت الشيخ صلاح إلى "أن الاحتلال ينفذ مشاريعه من خلال مجموعات المقتحمين، ففي بداية الأمر ادعوا أنهم يريدون مجرد الدخول إليه، ثم تطور الأمر بأداء صلوات تلمودية فرديا، واحتمال أن تتحول صلواتهم التلمودية لصلوات جماعية داخل المسجد الأقصى المبارك".

وأكد أن واجبنا أن نبقى محافظين على المسجد الأقصى المبارك ثابتا إسلاميا عروبيا فلسطينيا يجمع الأمة الإسلامية والعالم العربي.

وأردف: "المسجد الأقصى المبارك سيبقى ثابتا في تاريخنا الطويل ووعدا في قرآننا الكريم، والأمة على مدار تاريخها التقت على رؤية سياسية واضحة أن بيت المقدس لا يعمر فيها ظالم، والمسجد الأقصى قضية منتصرة في الماضي واليوم وغدا".

 

وتحدث شيخ الأقصى عن فترات سجنه وحبسه المنزلي الذي أمضى فيها 11 شهرًا في السجن ثم حبس منزلي ثم سجن 17 شهرًا.

وقال: "عشت طوال هذه المدة 28 شهرا معزولا وحدي عن بقية الأسرى، وهذا يعني أنني كنت ممنوعا من الالتقاء أو الحديث مع أي أسير، وكنت ممنوعا من أداء صلاتي مع أي أسير واحد، وممنوعا من الاتصال الهاتفي بأهلي وأنا في السجن، وكنت ملزما إذا خرجت لساحة المعتقل الصغيرة جدا أن أخرج وحدي فقط".

وتابع: "كنت ملزما إذا خرجت في زيارة الأهل أن أخرج لقاعة الزيارات وحدي فقط".

ولفت أنه كان يتابع أخبار القدس والمسجد الأقصى المبارك بالتفصيل خلال هذه المدّة من خلال صحيفة وعند زيارة المحامين والأهل.

وختم بقوله: "كان هناك هدف واضح أن أعيش معزولا خلال أيام حياتي ليلا ونهارا، ولكن بفضل الله نجحت أن أتغلب على هذا العزل الكيدي القهري بتنظيم وقتي كما يجب".

مصدر : وكالات

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رسالة واضحة للاحتلال.. الضغط على الاسرى قد يفجر الاوضاع
بالصور ..وفد طبي مصري يصل قطاع غزة
بوتين يعلن موقفه من إهانة النبي محمد (ص) وحرية الرأي!
الشيخ رائد صالح: تصعيد الإحتلال في الاقصى محاولة فاشلة
العامري يحذر من عدم استقرار العراق إذا لم تخرج "القوات الأجنبية"
اصابة طفلين فلسطينيين جراء انفجار جسم مشبوه جنوب نابلس
لابيد يكشف عن تفاصيل خطته حول قطاع غزة!
وزارة الشباب والرياضة اليمنية: ننفي إدعاءات العدوان حول وجود أسلحة في ملعب صنعاء
هنية يدعو لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني
مصادر لـCNN: السعودية تقوم بتطوير صواريخ باليستية خاصة بها بمساعدة الصين
"نماذج متقدمة".. تقرير إسرائيلي: حزب الله يمتلك حوالى 2000 طائرة بدون طيار
حماس تحمل الاحتلال مسؤولية تداعيات الاعتداء على الاسرى
البرلمان العربي يجدد رفضه لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني
إضراب عام في منشآت النفط اللبنانية بدءا من الأسبوع المقبل
استشهاد يمني وإصابة آخر بغارة لطيران العدوان في الحديدة
لا دوام لاحتلال أبو ظبي - تل أبيب للأراضي اليمنية
دبلوماسي ايراني: الغرب انتهج سياسة إعلامية عدوانية في محادثات فيينا
المرجع همداني: ينبغي تعليم وتبيين نمط المعيشة الاسلامية
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة
موسكو نشرت وثائق الضمانات لتتجنب التلاعب من جانب واشنطن
قائد الثورة يعزي باستشهاد السفير الايراني لدى اليمن "حسن ايرلو"
الإحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده بحق الاسرى الفلسطينيين
سقوط مسيرة غير مسلحة بالقرب من جهاز المخابرات العراقي
صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة الانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية
تقرير أمريكي يسلط الضوء على تطور الهجمات اليمنية في العمق السعودي
لماذا لا يريد الغربيون الاقرار بتقدم المحادثات؟!
محاولة واشنطن «الأخيرة» لاسترضاء "تل أبيب": التهديد لن يُخضِع طهران... فلْنرضَ باتّفاق
محادثات فیینا النووية ستستأنف قبل نهاية العام
المتحدث باسم الحكومة الايرانية ينفي صحة الانباء الواردة حول رفع سعر البنزين
الغنوشي يستبعد حل سعيد لحزب 'النهضة': ليس قانونيا ولا من مصلحته