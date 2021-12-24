العامري يحذر من عدم استقرار العراق إذا لم تخرج "القوات الأجنبية"

حذر رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، الخميس، من عدم استقرار العراق في حال عدم خروج القوات الأجنبية.

وقال مكتب العامري في بيان، إن "رئيس تحالف الفتح استقبل، اليوم الخميس، في مكتبه ببغداد، السفير الياباني في العراق كوتارو سوزوكي وتم بحث العلاقات بين العراق واليابان، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح كلا الشعبين الصديقين".

وثمن العامري بحسب البيان "الدور الياباني المهم في المنطقة"، مثنيا "على مواقف الحكومة اليابانية في دعم استقرار العراق وترسيخ المسار الديمقراطي فيه".

واكد العامري أن "موقفنا واضح من تواجد القوات الاجنبية، فالسيادة الوطنية خط احمر"، محذرا "من عدم استقرار العراق في حال عدم خروج هذه القوات نهاية العام الحالي".

وبين العامري أنه "في حالة احتياج العراق الى مستشارين اجانب لاغراض التدريب والمشورة يجب ان يكون وفق الدستور والقوانين العراقية النافذة وبشفافية عالية".

من جانبه اشاد السفير الياباني بـ"تحمل العراق لدوره الاكبر في استقرار دول المنطقة"، لافتا الى ان "بلاده مستمرة بدعم العراق في جميع المجالات".

وذكر ان "العالم يتابع المشهد العراقي ويتطلع لحلحة الازمة السياسية في الساحة العراقية وفق الطرق الديمقراطية".