مصادر لـCNN: السعودية تقوم بتطوير صواريخ باليستية خاصة بها بمساعدة الصين

ووفقا لثلاثة مصادر مطلعة على أحدث المعلومات الاستخبارية، فإن السعودية اشترت صواريخ باليستية من الصين، لكنها لم تكن قادرة على تطوير صواريخها حتى الآن.

وبحسب صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها CNN، فإن السعودية تقوم حاليا بتصنيع الأسلحة في موقع واحد على الأقل. وقالت مصادر للـCNN إنه “تم إطلاع المسؤولين الأمريكيين في العديد من الوكالات، بما في ذلك مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في الأشهر الأخيرة على معلومات استخبارية سرية تكشف عن عمليات نقل متعددة واسعة النطاق لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية الحساسة بين الصين والمملكة العربية السعودية”.

المصدر: روسيا اليوم