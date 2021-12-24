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"نماذج متقدمة".. تقرير إسرائيلي: حزب الله يمتلك حوالى 2000 طائرة بدون طيار

تقرير جديد صادر عن مركز أبحاث "ألما" الإسرائيلي يتحدث عن امتلاك "حزب الله نماذج متقدمة للطائرات بدون طيار"، ويشير إلى أن "الأطرزة المختلفة من الطائرات بدون طيار الإيرانية يستخدمها حزب الله".
رمز الخبر: ۶۱۷۱۸
تأريخ النشر: 23 December 2021

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن تقرير جديد صادر عن مركز أبحاث "ألما" الإسرائيلي قوله إن "حزب الله يمتلك حوالى 2000 طائرة جوية بدون طيار".
وأضاف التقرير أن "الكثير من تلك الطائرات بدون طيار متطورة، ومصنوعة في إيران"، مشيراً إلى أن غيرها "مصنعة بشكل مستقل من قبل حزب الله".
ووفق التقرير فإن "حزب الله يستخدم طائرات بدون طيار إيرانية الصنع منذ التسعينات"، مشيراً إلى "استخدام الحزب طائرات بدون طيار  في حرب تموز عام 2006".

وبحسب التقرير فإن "حزب الله كان لديه 200 طائرة بدون طيار إيرانية الصنع في عام 2013، وبمساعدة إيران ازداد عددها بشكل كبير الآن"، ومن المقرر "استخدام الطائرات بدون طيار في هجمات تشن ضد  أهداف استراتيجية إسرائيلية"، وكذلك للاستطلاع "ضد قوات وقواعد إسرائيلية".
وتحدث التقرير عن أن "حزب الله لديه نماذج متقدمة للطائرات بدون طيار، كما يمتلك "العشرات من الطائرات الأصغر التي تصنعها الصين، وتُستخدم للتصوير وحمل القنابل وإسقاطها".

"إيران تمتلك الآلاف من الطائرات بدون طيار"

التقرير لفت إلى إن "إيران تقوم منذ عام 1984 ببناء جيش للطائرات بدون طيار"، موضحاً أن "الأسطول لا يبلغ مداه أكثر من 2000 كيلومتر فحسب، بل لديه قدرات تطوير وتشغيل متقدمة للغاية".
وأضاف التقرير أن "إيران تمتلك الآلاف من الطائرات بدون طيار"، مشيراً  إلى امتلاك إيران "9 أنواع من الطائرات بدون طيار و48 طرازاً، بما في ذلك الطائرات التي تعمل في الوقت الحالي والأخرى التي مازالت في مراحل تجريبية".
وكشف التقرير أن "الأطرزة المختلفة من الطائرات بدون طيار الإيرانية يستخدمها حزب الله، بالإضافة إلى استخدامها من قبل حركة حماس والجهاد الإسلامي في غزة".
صحيفة "جيروزاليم بوست" ذكرت أن "إيران لا تستخدم الطائرات بدون طيار للهجوم فقط، بل تستخدمها أيضاً لنقل الأسلحة لحلفاءها"، مشيرةً إلى أن "إيران طوّرت طائرات بدون طيار برأس حربي قتالي يتراوح وزنه بين 5  إلى 15 كيلو غرامات، وبمدى تشغيلي يصل إلى 400 كيلو متر".

غانتس: إيران تحاول نقل معرفتها إلى العراق وسوريا ولبنان والفصائل الفلسطينية

وقال وزير الأمن في حكومة الاحتلال بيني غانتس إن " الطائرات بدون طيار الإيرانية، هي أحد أهم الأدوات التي طورتها إيران". وأضاف غانتس أنها "مجموعة من الأسلحة الفتاكة والدقيقة، مثل صاروخ باليستي أو طائرة، ويمكنها عبور آلاف الأميال".
وتابع: "يقوم الإيرانيون بإنتاج وتصدير هذه الطائرات إلى حلفائهم"، وذلك بالتنسيق مع القوات الجوية التابعة لحرس الثورة الإيراني وقوة القدس وقيادتهما.
ولفت غانتس إلى أن "إيران تحاول نقل معرفتها لتمكّن العراق وسوريا ولبنان والفصائل الفلسطينية من إنتاج طائرات بدون طيار متقدمة الصنع"، مؤكداً أن "إيران حاولت نقل متفجرات من سوريا إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية عن طريق طائرات بدون طيار".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية+الميادين 

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